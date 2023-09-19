Azerbaycan, Ermenistan'ın, "Siviller hedef alınıyor" iddiasını görüntülerle yalanladı

Karabağ'da antiterör operasyonu başlatan Azerbaycan, Ermenistan'ın "Siviller hedef alınıyor" iddiasını yayınladığı görüntülerle yalanladı.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Ermenistan'ın Karabağ'daki provokatif eylemlerinin artması üzerine Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı.

ERMENİSTAN'DAN "ETNİK TEMİZLİK" İDDİASI

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzileri bir bir yok ederken, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni sivilleri hedef aldığını öne sürdü. Açıklamada, "19 Eylül'de Azerbaycan, etnik temizlik politikasını tamamlamak için Dağlık Karabağ halkına karşı geniş çaplı bir saldırı daha başlattı" denildi.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'I GÖRÜNTÜLERLE YALANLADI

Azerbaycan, Ermenistan'ın iddiasını yayınladığı görüntülerle yalanladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun sivillere ateş açmadığı net şekilde görüldü.