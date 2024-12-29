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Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım

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38 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında Rusya'yı sorumlu tutan Azerbaycan'dan ilk somut adım geldi. Bakü, Rusya vatandaşlarının ülkede kalış sürelerini 180 günden 90 güne indirdi.

Azerbaycan Havayolları uçağının, Bakü'den Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye giderken Kazakistan'da düşmesi, Rusya ile krize neden oldu. Azerbaycan, uçağın Rus füzesiyle düşürüldüğünü söylerken, 38 kişinin öldüğü facianın ardından Bakü'den Moskova'ya ilk yaptırım geldi.

RUS VATANDAŞLARININ AZERBAYCAN'DA KALIŞ SÜRESİ AZALTILDI

Azerbaycan Bakanlar Kurulu aldığı kararla Rus vatandaşlarının ülkede kalış sürelerini kısıtladı. Rusya vatandaşları Azerbaycan'da artık 1 yıl içinde sadece 90 gün kalabilecekler. Daha önce bu süre 180 gündü. Dün Rusya da benzer karar almıştı.

ALİYEV: RUSYA TAZMİNAT ÖDEMELİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşürülen yolcu uçağının Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, "Rusya, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir." dedi.

Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım

38 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ UÇAK KAZASI

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

"UÇAĞI RUS FÜZESİ DÜŞÜRDÜ"

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düştüğünü duyurmuştu. AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım

PUTİN, ALİYEV'DEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti. Aliyev, uçakta hayatını kaybeden mürettebat için düzenlenen törenin ardından yaptığı açıklamada, uçağın Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, Rusya'nın, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ile mürettebata tazminat ödemesi gerektiğini söylemişti.

Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Özür dileyen devlet her türlü maddi manevi tazminatı kabul edecektir. Ortalığı velveleye vermeye gerek yok.

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Haber YorumlarıVEFA:

İsrail'in vefalı dostu Azeri kardeşlerimize her türlü diplomatik destek sağlanmalıdır. YAŞASIN AZERBAYCAN İSRAİL DOSTLUĞU!!!

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bu yaptırım kesin Rusya'yı yıkar.

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Karşıda ki Ermenistan değil Rusya. onların şakası olmaz.

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