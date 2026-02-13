Azerbaycan'da darbe girişimi soruşturması

AZERBAYCAN Devlet Güvenlik Servisi, yabancı istihbarat desteğiyle iktidarı ele geçirmeye çalışan kişilere karşı geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttüklerini açıkladı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), yabancı özel servislerin yönlendirmesiyle iktidarı zorla ele geçirmeye ve anayasal düzeni değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulundukları öne sürülen kişilere karşı soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Açıklamada, yürütülen teknik takip ve incelemeler sonucunda; eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ramiz Mehdiyev, eski Başbakan Yardımcısı Abbas Abbasov, Halk Cephesi Partisi (AHCP) lideri Ali Kerimli ve diğer şüphelilerin, iktidarı ele geçirme ve anayasal düzeni zorla değiştirmeye yönelik organize olduklarına dair ciddi şüphelerin oluştuğu belirtildi.

'MİLYARDERLER İTTİFAKI' VE YABANCI İSTİHBARAT BAĞLANTISI

Soruşturma dosyasında, 2012 yılında kurulan ve kamuoyunda 'Milyarderler İttifakı' olarak bilinen yapının faaliyetlerine dikkat çekildi. Abbas Abbasov ve Rüstem İbrahimbeyov tarafından kurulan bu yapının, Ramiz Mehdiyev ve Ali Kerimli ile iş birliği içinde, Azerbaycan'daki siyasi süreçlere yabancı istihbarat servisleri aracılığıyla müdahale etmeyi hedeflediği ifade edildi.

Grubun, 2013 seçimleri öncesinde 'Milli Şura' adıyla bir örgütlenme kurarak, yabancı servislerden alınan maddi destekle ülkede kitlesel ayaklanmalar düzenlemeyi, devlet kurumlarının işleyişini sekteye uğratmayı ve kamu düzenini bozmayı planladığı kaydedildi. Bu amaçla, Mehdiyev ve Abbasov'un sağladığı fonların yanı sıra yaklaşık 934 bin manatlık kaynağın örgüte aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, Ali Kerimli'nin iktidara gelmesi karşılığında yabancı bir devletin stratejik çıkarlarını koruma taahhüdünde bulunduğu bilgisine yer verildi. AHCP üyesi Ganimet Zayıdov'un, Kerimli adına yabancı istihbarat temsilcileriyle görüşerek, Kerimli'nin yönetime gelmesi halinde Azerbaycan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) tam üye yapılması konusunda mutabakata vardığı öne sürüldü.

Ayrıca Kerimli'nin, Temmuz 2020'de orduya destek yürüyüşlerini provoke ederek, Milli Meclis ve Devlet Televizyonu binalarını ele geçirmek için parti üyelerine talimat verdiği belirtildi.

MEHDİYEV'E 'VATANA İHANET' SUÇLAMASI

Ramiz Mehdiyev'in, 2025 yılında hazırladığı 'Devlet yönetim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin öneriler' başlıklı gizli bir belgeyi önce Ali Kerimli'ye, ardından yabancı bir istihbarat servisine ilettiği tespit edildi. Açıklamada, Mehdiyev'in devlet sırlarını yabancı servislere vererek 'vatana ihanet' suçunu işlediği ve suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 17 milyon manatı akladığı kaydedildi. Mehdiyev'in; 'suç yoluyla elde edilen yüklü miktardaki mal varlığını aklama', 'vatana ihanet' ve 'iktidarı zorla ele geçirme ve devletin anayasal düzenini zorla değiştirmeye yönelik eylemler' suçlarından yargılandığı ifade edildi.

Abbas Abbasov, Ali Kerimli, Ganimet Zayıdov ile AHCP üyeleri Fuad Kahramanlı ve Memmed İbrahim'in ise 'iktidarı zorla ele geçirme ve devletin anayasal düzenini zorla değiştirmeye yönelik eylemler' suçlamalarıyla yargılandıkları bildirildi. Yurt dışında bulunan Abbasov, Zayıdov ve Kahramanlı hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığı ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü aktarıldı.