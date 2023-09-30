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Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla girdi

Azerbaycan askeri birliklerinin, Karabağ bölgesine geçtiği anlara ilişkin görüntüler yayınlandı. Videoda, 24 saatlik antiterör operasyonunda 192 şehit veren Azerbaycan ordusunun, Karabağ'a Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile giriş yaptığı görülüyor.