Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı

Apostolos Papathedorou isimli Yunan turistin ziyaret ettiği Ayasofya'da Yunanistan bayrağı açarak çektirdiği fotoğrafı "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaşması büyük tepki çekti.

"SAĞLAM YÜZÜCÜ DİYE YORUMLADIM"

Türk kullanıcılar, Yunan turistin paylaşımıyla ilgili "Umarım yüzme biliyorsundur", "Islak odun çekmiş canı", "Havalar ısındı ya denize girmek istiyorlar", "Yüzmeyi seviyorlar", "Sağlam yüzücü diye yorumladım", "Bırakın sevinsin gariban", "Deniz soğuktur yiğidim", "Yüzmeyi mi özledin komşi" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Yunan turistin o paylaşımı;