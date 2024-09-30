Avusturya'da Aşırı Sağcı FPÖ Seçimi Kazandı, Koalisyon Kurulamadı

(ANKARA) - Avusturya'da pazar günü yapılan seçimde aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), seçimi birincilikle bitirdi, ancak hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayamadı. Ülkedeki diğer partiler ise FPÖ ile koalisyon kurmayı reddediyor.

Kremlin hükümeti yanlısı ve İslam karşıtı olduğu bilinen FPÖ, oyların yüzde 28,8'ini alarak merkez sağda yer alan iktidardaki ÖVP'nin yüzde 26,3'lük oy oranının önüne geçti.

Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti, oyların yüzde 21'ini alarak, şimdiye kadarki en kötü sonucunu elde ederken; liberal NEOS Parti ise yüzde 9 oranında oy aldı. Hükümet koalisyonunun küçük ortağı Yeşiller de yüzde 8,3 oy alarak beşinci sırada yer aldı.

Seçimlere katılım oranının yaklaşık yüzde 78 olduğu bildirilirken, bu oranın diğer seçimlere göre yüksek olduğu belirtildi.

FPÖ'nün seçimi birinci sırada tamamlamasıyla İkinci Dünya Savaşı ve Nazi döneminden bu yana ilk kez Avusturya'da yapılan bir seçimde aşırı sağda yer alan bir parti en fazla oyu aldı. FPÖ, seçimi birincilikle bitirmesine karşın tek başına hükümet kurmak için yeterli çoğunluğa ulaşamadı.

FPÖ, Avrupa'da aşırı sağın yükselişinden faydalandı

Avusturya medyasında yer alan haberlere göre, aşırı sağın Avrupa'nın pek çok yerinde yükselişinden faydalanan ve Macaristan'ın Viktor Orban'ını model alan FPÖ, ağustos ayında Viyana'da üç Taylor Swift konserinin İslamcı terör komplosu iddiasıyla iptal edilmesiyle artan göç, iltica ve suç korkularından yararlandı. Yükselen enflasyon, ılımlı ekonomik büyüme ve pandemi döneminde hükümetin aldığı katı önlemlere karşı süregelen halkın öfkesi, 2019'daki son seçimlerden bu yana FPÖ'ye verilen destekte büyük bir sıçramaya neden oldu.

FPÖ daha önce de koalisyon hükümetlerinde yer almış olsa da ilk kez ulusal bir seçimi kazandı. Ancak ülkedeki diğer partiler, Rusya yanlısı FPÖ ile koalisyon kurmayı reddetti. FPÖ Genel Başkanı Başkanı Herbert Kickl, diğer parti genel başkanları tarafından "sevilmeyen, kışkırtıcı ve kutuplaştırıcı bir figür" olarak tanımlanıyor.

FPÖ Genel Başkanı Kickl, Hitler'in "Halkın Şansölyesi" lakabını kullanıyor

Öte yandan, önceden Avusturya doğumlu Adolf Hitler'i tanımlamak için kullanılan "halkın şansölyesi" lakabıyla kampanya yürüten Herbert Kickl, parlamentodaki partilerin "her biriyle" hükümet kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Daha önce diğer partilerin genel başkanlarıyla birlikte devlet televizyonuna katılan Kickl, "Pozisyonumuzu değiştirmemize gerek yok, çünkü her zaman bir hükümete liderlik etmeye hazır olduğumuzu, Avusturya'daki bu değişimi halkla yan yana ilerletmeye hazır olduğumuzu söyledik. Diğer partiler, kendilerine demokrasi konusunda nerede durduklarını sormalı" demişti.

Avusturya Şansölyesi Nehammer, seçim sonucunu "Avrupa için acı bir sonuç " olarak nitelendirirken; Savunma Bakanı Klaudia Tanner, iktidar partileri için bunun "bir uyanış çağrısı" olduğunu belirtti.