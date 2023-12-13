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Köpek balığı, denizde video çeken gencin bacağını kopardı

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Avustralya'da denize giren Matteo Mariotti isimli gence köpek balığı saldırdı. Saldırı anında kayıtta olan Matteo Mariotti'nin bacağı koptu.

Avustralyalı Matteo Mariotti, büyükbabasının ölüm haberini aldıktan sonra denize girdi. Mariotti, yüzerken dev bir köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığı saldırıyı videoya alan genç adamın bacağını kopardı. O anı anlatan Matteo, saldırı anında öleceğini düşündüğünü belirtti.

VİDEOYA ÇEKTİĞİ SIRADA BACAĞINI KOPARDI

Avustralyalı 20 yaşındaki Matteo Mariotti isimli genç büyükbabasının ölüm haberini aldıktan sonra kafasını toparlamak için denize girdi. Mariotti, denizde yüzerken dev bir köpek balığı gördü. Balığın videosunu çekmek isterken köpek balığı genç adamı bacağından tutup kendisini suya çekti. Köpek balığının bacağını kopardığı ve denizin bir anda kırmızıya boyanmasına yol açan saldırı ile ilgili konuşan Matteo, "Bu videoyu saldırıya uğrarken çektim. Video çekerek bacağıma veda etmek istedim. Kesinlikle öleceğimi düşündüm." dedi.

Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı

"AYAĞIMDA KORKUNÇ AĞRI HİSSETTİM"

Matteo şöyle devam etti: "Cuma günü saat 16:30'du ve büyükbabam Giovanni'nin öldüğünü yeni öğrenmiştim. Rahatlamaya ihtiyacım vardı ve kıyıdan çok uzak olmayan bir yerde yüzmeyi düşündüm. Köpek balığı yakalamak için küçük bir kamera çektim ama birkaç adım sonra ayağımda korkunç bir ağrı hissettim."

Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı

Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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