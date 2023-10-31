Avustralya: Filistinlilere karşı yerleşimci şiddeti haberlerinden derin endişe duyuyoruz

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, bugün "Avustralya, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı devam eden yerleşimci şiddeti raporlarından derin endişe duyuyor. Bu tür şiddet yalnızca gerilimi tırmandırmakla tehdit eder ve sorumluların hesap vermesi gerekir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya