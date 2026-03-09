Avustralya'daki turnuvada İran milli marşını okumayan kadın futbolculara ne olacak?

İran, Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'ndan elendi. Ancak gruplarında oynadıkları ilk maçta milli marşı söylemeyi reddeden futbolcuların ülkelerine dönmeleri halinde güvenlikleri konusunda endişe dile getiriliyor.

Avustralya erkek milli takımının eski kaptanlarından, insan hakları savunucusu Craig Foster, "Hepimizin onların güvenliği konusunda oldukça makul ve ciddi endişeleri var" dedi.

BBC'ye konuşan Foster, FIFA tarafından düzenlenen bir turnuvaya katılan her takımın güvenlik hakkına sahip olması gerektiğini söyledi.

"Şu anda ya da gelecekte güvenlikleriyle ilgili endişelerini dile getirebilmek için dış destek alabilmelidir" ifadelerini kullandı.

2 Mart'ta Queensland eyaletindeki Gold Coast Stadyumu'nda oynanan A Grubu ilk maçında İran rakibi Güney Kore'ye 3-0 yenildi. Maçın başlangıcında ise İranlı kadın milli futbolcular milli marşlarını okumadı.

Bu durum İran'da tepkilere yol açtı. Muhafazakar bir yorumcu, takımı "savaş zamanı hainleri" olmakla suçladı ve sert şekilde cezalandırılmaları gerektiğini savundu.

İran takımı, Avustralya ile oynadıkları ikinci maçta ve Pazar günü Filipinler'e karşı oynadıkları son maçta milli marşı söyledi.

Bu durum bazı eleştirmenlerin, İran heyetine eşlik eden Devrim Muhafızları üyelerinin baskısıyla marşı söylemeye zorlandıkları yönünde yorum yapmasına yol açtı.

A Grubu'nda Güney Kore'nin ardından Avustralya'ya 4-0 ve son olarak da Filipinler'e 2-0 yenilen İran için turnuva da sona ermiş oldu.

Pazar akşamı Gold Coast'taki stadyumdan ayrılışlarında takımın otobüsünün etrafını yüzlerce taraftar sardı ve "futbolcularımızı kurtarın" sloganları attı.

'Yaptıkları çok büyük bir şeydi ve beklemiyorduk'

Son maç için takımı desteklemeye stada gelen taraftarlardan Deniz Toupchi, futbolcularla gurur duyduğunu da söyledi.

"Açıkçası bunu beklemiyorduk çünkü bunun yapılmasının gerçekten çok zor bir şey olduğunu biliyoruz" dedi.

Son maça gelen Avustralya'daki İran toplumundan yüzlerce kişi ülkelerinin milli marşını yuhalayıp tepki gösterdi.

İlk yarının ortalarında birçok taraftar, İran'da İslam devriminden önce resmi devlet bayrağı olan Aslan ve Güneş bayrağını açtı.

Stadyum dışında sadece İran'ın mevcut resmi bayrağının sergilenebileceğini belirten uyarı levhalarına rağmen bu bayrakların stadyuma gizlice sokulduğu belirtildi.

Ancak taraftarlar oyuncuları coşkuyla desteklese de maç sırasında takım ile tribünler arasında çok az etkileşim yaşandı.

Dikkat çeken anlardan birinde, kenarda tedavi gören bir oyuncu tribünlere öpücük gönderdi ve bu hareket büyük bir tezahüratla karşılandı.

Maç sonunda Filipinler takımı taraftarlarına teşekkür etmek için sahada beklerken İranlı oyuncular sahayı hızlıca terk etti.

Oyuncuların ülkelerine döndükten sonra nasıl muamele göreceğine dair endişeler artarken, oyunculara Avustralya'da sığınma hakkı tanınması için destek çağrıları da yapılıyor.

Ancak herhangi bir oyuncunun bunu isteyip istemediği ya da böyle bir kararın aileleri için ne gibi sonuçlar doğuracağı belirsiz.

Avustralyalı insan hakları savunucusu Craig Foster, takımın kafile yönetimi tarafından otellerinde "adeta rehin tutulduğunu" savundu ve "Dışarıdakilerle, arkadaşlarıyla, aileleriyle veya avukatlar dahil destek alabilecekleri kişilerle konuşma fırsatı verilmiyor" dedi.

Foster şöyle devam etti:

"Bazılarının endişeleri olabilir, bazılarının olmayabilir. Ama bildiğimiz şey şu ki çoğunun ülkede ailesi var, bazılarının ülkede çocukları var. Avustralya'da kalma hakkı teklif edilse bile, kendilerini güvende hissetmezlerse birçok oyuncu bu fırsatı kabul etmeyebilir."

Ancak Foster bu fırsatın oyunculara sunulması gerektiğini savunuyor.

Foster, 2021'de Afganistan kadın futbol takımının Taliban'dan kaçışında da önemli rol oynamıştı.

'Dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz'

Pazar günü maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Marziyeh Jafari ise "Dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Ben şahsen mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönmek ve vatandaşlarımla, ailemle birlikte olmak istiyorum."

Avustralya hükümeti ise şu ana kadar tartışmaya doğrudan dahil olmaktan kaçındı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Pazar günü maç öncesinde ABC'ye yaptığı açıklamada, "İran'daki kadın ve erkeklerle ve özellikle İranlı kadınlar ve kız çocuklarıyla dayanışma içindeyiz" dedi.

Pazar gecesi oyuncuların otobüsü stadyumdan ayrılırken taraftarlar, "Avustralya'da güvende kalın. Polisle konuşun" ve "Eğer eviniz güvenli değilse benim evim sizin" yazılı pankartlar taşıdı.

Bazı taraftarlar ise daha da ileri giderek polis barikatlarını aşmaya çalıştı ve stadyum çevresindeki dar yollarda otobüsün ilerleyişini engellemeye çalıştı.

Otobüsün içindeki oyuncular yağmur altında dışarıda yaşananları izledi. Bazılarının telefonlarıyla camdan görüntü çektiği görüldü.

Otobüste gülümseyen ve el sallayan oyuncular olduğu gibi, ciddi yüz ifadeleriyle bakanlar da vardı. Bir oyuncunun otobüs camındaki perdeyi kapattığı görüldü.

Sonunda otobüs ana yola çıktı ve yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki takım oteline doğru ilerledi.

Pazartesi günü beş yıldızlı tatil köyünde sıkı güvenlik önlemleri alındı. İran heyetinden bazı kişilerin otelin ortak alanlarında oturduğu görüldü.

Takımın ne zaman otelden ayrılacağı ve nereye gideceği henüz bilinmiyor. Başka bir konaklama yerine mi geçecekleri, İran'a mı dönecekleri yoksa üçüncü bir ülkeye mi gidecekleri belirsiz.

Uluslararası Af Örgütü Avustralya'nın Mülteci Hakları Savunucusu Zaki Haidari, Avustralya hükümetinin ahlaki liderlik rolü oynaması gerektiğini söyledi.