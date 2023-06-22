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Güneşlenen kadının zor anları! Yaban köpeğinin saldırısına uğradı

Dünya Haberleri

Avustralya'nın K'gari plajında Fransız bir kadın, güneşlendiği sırada yaban köpeğinin saldırısına uğradı. Geçen hafta aynı yerde 10 yaşındaki bir kızın benzer bir saldırıya uğraması sonrası yetkililer uyarıda bulundu.

Avustralya'da bulunan K'gari plajında Fransız kadın, plajda güneşlendiği sırada, bir yaban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek kadının kalçasını ısırdı.

KALÇASINI ISIRDI

Sosyal medyada olay ile ilgili paylaşılan videoda, köpeğin güneşlenen kadına doğru yaklaştığı ve kendisini görünce kaçmaya çalışan kadının kalçasını ısırdığı görülüyor.

GEÇEN HAFTA DA BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Aynı plajda 10 yaşındaki bir kıza köpekler saldırıp kızı suyun içine çekmeye çalıştı. Görevliler köpeği öldürerek kızı kurtarmayı başardı. Bu iki olay sonrası yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İşte saldırı anına ilişkin kareler;

Avustralya'da güneşlenen kadın yaban köpeği saldırısına uğradı

Avustralya'da güneşlenen kadın yaban köpeği saldırısına uğradı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Avustralya Dünya Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Muzaffer Rttuo:

Karnı aç hayvanın.. et görünce dayanamamış kirtlemiş... Bişe yok bişe yok dağılın!

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