Paris olaylarının görgü tanığı Selçuk Demir anlattı: Fransa hükümeti PKK'ya tolerans gösteriyor

Fransa'da Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin yakınlarına saldırmasının ardından Paris sokaklarında PKK terör örgütü yandaşları gösteriler düzenleyerek sokakları ateşe vermişti. Konuya ilişkin Paris'te yaşayan Avukat Selçuk Demir Haberler.com Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Demir açıklamalarında " Fransa hükümeti PKK'ya daha yumuşak bir tavır sergilemeye elverişli. AB'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir gruba böyle tolerans göstermesi kabul edilebilir durum değil" dedi.

Fransa'da geçtiğimiz günlerde bir saldırganın Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında ateş açması sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı. Olay sonrasında PKK yandaşlarının Paris sokaklarını ateşe vermesini bölgede yaşayan Avukat Selçuk Demir Haberler.com Youtube kanalında değerlendirdi.

"FRANSA PKK'YA YUMUŞAK TAVIR SERGİLİYOR"

Demir açıklamasında, "Fransız yetkililerin bu olaylar sonucunda PKK'ya daha sert davranacağını düşünmüyorum. Fransa Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG lehine politikalar yürütüyor. Ve ne yazık ki Fransa iç politikası topraklarında PKK'ya daha yumuşak bir tavır sergilemeye elverişli" dedi.

"İÇ HUZURUNUZU BOZAMAZSINIZ"

Açıklamalarının devamında AB ve Fransa'nın terör örgütü olarak tanımladığı bir gruba böyle tolerans gösterilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Demir, "Cumartesi yaşanan olaylar bu toleransların sonucu. Siz dış politikanızda bazı çıkarlar uğruna iç huzurunuzu bozamazsınız. Bence burada Fransa'nın bir yanlışı var" açıklamalarında bulundu.

FRANSA'DA NELER OLMUŞTU?

Paris'in 10'uncu bölgesindeki Enghien sokağında bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne 23 Aralık Cuma günü silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı. Saldırgan kültür merkezinden çıktıktan sonra Kürtlere ait Awesta isimli bir restorana ve bir berber salonuna saldırmış, şarjör değiştirmeye çalışırken berber salonunda çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilmişti. Yakalanan 69 yaşındaki saldırgan William M.'nin geçen sene Paris'te göçmen çadırına saldırı düzenlemesi nedeniyle yargılandığı, kültür merkezine saldırmadan 11 gün önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.