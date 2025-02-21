Avukat, otoparkta kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Brezilyalı avukat eski kız arkadaşıyla sakin bir şekilde konuştuktan sonra kız arkadaşınıöldürüp intihar etti

Güneydoğu Brezilya'nın São Paulo eyaletinde yaşanan olayda, bir avukatın eski kız arkadaşıyla sakin bir şekilde konuştuktan sonra onu öldürüp intihar ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Salı gecesi Santos bölgesinde, 48 yaşındaki şüpheli Vicente Nogueira'nın yaşadığı sitenin otoparkında meydana geldi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 27 yaşındaki Michelli do Nascimento'un bagajından bavul çıkarırken eski erkek arkadaşıyla konuştuğu görülüyor.

Do Nascimento, bavulu Nogueira'ya verdikten sonra aracın arka koltuğundan ikinci bir bavul çıkarmaya başladı. Bu sırada Nogueira aracın yanında bekliyordu.

Ardından genç kadın, eski sevgilisiyle birkaç kelime daha konuştuktan sonra arabasına bindi. Birkaç saniye sonra Nogueira sol tarafından bir silah çıkararak araca ateş etti ve Do Nascimento'u yüzünden iki kez vurdu.

Daha sonra silahı kendi ağzına doğrultup tetiği çekti. Kurşunun etkisiyle geriye doğru düşerek yere yığıldı.

Santos Askeri Polisi, Nogueira'nın .38 kalibre silahını ve iki cep telefonunu olay yerinde buldu.

Santos Sivil Polisi henüz cinayet-intiharın sebebini açıklamadı ancak Nogueira'nın Do Nascimento geldiğinde otoparkta beklediğini belirtti.

Do Nascimento'un kuzeni Graziela Nascimento, Facebook'ta duygusal bir paylaşım yaparak onu sonsuza dek hatırlayacağına söz verdi: "Seni o güzel ve rahat gülümsemenle, her zaman kahkahalarınla, sesinle hatırlamak istiyorum. Ne zaman son kez olacağını asla bilemeyiz prensesim. Huzur içinde uyu, cennette büyükanneyle birlikte bizi koruyacaksın! Çok özleneceksin."