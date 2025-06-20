Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
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Orta Doğu'da süren savaşla ilgili Avrupa ülkesi Hırvatistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail'in mevcut yönetimini sert bir dille eleştirerek, "İsrail şu anda bir suç çetesi tarafından yönetiliyor ve bu çete, dünyayı savaşa sürüklemek istiyor" dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Hırvatistan'ın başkent Zagreb'de düzenlenen bir kültürel etkinliğe katılımı sırasında İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR DEVLETLE VE BÖYLE BİR DEVLET YÖNETİMİYLE İŞ YAPILMAMALI"

Milanovic, "İsrail, onlarca yıldır olduğu gibi şu anda da nasıl isterse öyle hareket ediyor. Bu tamamen açık. Böyle bir devletle ve böyle bir devlet yönetimiyle iş yapılmamalı" dedi.

"İSRAİL ŞU ANDA BİR SUÇ ÇETESİ TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

İsrail'e ilişkin görüşünün Hırvat hükümetinden farklı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Milanovic, "İsrail şu anda bir suç çetesi tarafından yönetiliyor ve bu çete, dünyayı savaşa sürüklemek istiyor. Ne yazık ki bunu yaparken Washington'ın desteğine sahip. Birileri, küresel bir çatışma çıkarmak istiyor. Bunu zorbalıkla, kurnazca ve ABD silahlarıyla yapıyor" ifadelerini kullandı. Milanovic, Hırvatistan'ın Filistin devletini tanıması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"100 YIL ÖNCE OLAN HOLOKOST'UN SORUMLULUĞU BANA AİT DEĞİL"

İsrail'in izlediği siyaset konusunda açık bir şekilde konuşulması gerektiğini vurgulayan Milanovic, "Çünkü bundan 100 yıl önce olan Holokost'un sorumluluğu bana ait değil. Bugünkü Hırvat siyasetinden kimseye de ait değil. Yani herhangi bir aşağılık kompleksiyle ya da tarihe ilişkin bir suçluluk hissiyle konuşmamız gerekmiyor. Suçlular, layık oldukları isimlerle anılmalı ve İsrail'in mevcut yönetimindeki bazı kişiler suçlu" dedi.

"BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

Milanovic, "Bu konuda buradaki İsrail Büyükelçiliği veya Dışişleri Bakanlığı ne derse desin, bu beni hiç ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, daha önce yaptığı açıklamalarda da İsrail'in özellikle Filistin'deki eylemlerini eleştirmiş ve artık İsrail'e sempati ile bakmadığını açık bir şekilde ifade etmişti.

Milanovic, ikinci turu ocak ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 75 oranında rekor oyla kazanarak ikinci dönemi için yeniden seçilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (4)

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Haber Yorumlarızeki coskun:

adamsin hirvat hele sükür gercekleri görmeye basladiniz

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

helal olsun sana, hırvat kravat diye boşuna söylemedik.

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