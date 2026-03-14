Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz Haber Videosunu İzle
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
Haberin Videosunu İzle
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı, Ukrayna'nın İsrail'e insansız hava aracı desteği vermesi nedeniyle "fiilen savaşa dahil olarak meşru hedef olduğunu" söyledi.

  • İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Ukrayna'nın İsrail'e insansız hava aracı desteği verdiğini belirtti.
  • İbrahim Azizi, Ukrayna'nın İsrail'e insansız hava aracı desteği sağlayarak İran için meşru hedef haline geldiğini açıkladı.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında bölgeye insansız hava araçları ve uzman ekip gönderildiğini duyurdu.

İran ile İsrail ve ABD arasında devam eden savaşın etkileri genişlerken, Tahran yönetimi bu kez Ukrayna'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) desteği verdiği gerekçesiyle Ukrayna'nın İran için "meşru hedef" haline geldiğini söyledi.

"UKRAYNA SAVAŞA FİİLEN DAHİL OLDU"

Azizi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İsrail'e verdiği askeri desteğin İran'a karşı doğrudan bir müdahale anlamına geldiğini savundu. Azizi paylaşımında, "Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

ZELENSKİY İHA DESTEĞİNİ DUYURMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise daha önce yaptığı açıklamada, İran'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında bölgeye insansız hava araçları ve uzman ekip gönderildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti

Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste
Ameliyat sırasında hayatını kaybetti; aile hastane ve doktora dava açtı

Ameliyat sırasında hayatını kaybetti; aile hastane ve doktora dava açtı