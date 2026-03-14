Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

İran ile İsrail ve ABD arasında devam eden savaşın etkileri genişlerken, Tahran yönetimi bu kez Ukrayna'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) desteği verdiği gerekçesiyle Ukrayna'nın İran için "meşru hedef" haline geldiğini söyledi.

"UKRAYNA SAVAŞA FİİLEN DAHİL OLDU"

Azizi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İsrail'e verdiği askeri desteğin İran'a karşı doğrudan bir müdahale anlamına geldiğini savundu. Azizi paylaşımında, "Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY İHA DESTEĞİNİ DUYURMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise daha önce yaptığı açıklamada, İran'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında bölgeye insansız hava araçları ve uzman ekip gönderildiğini duyurmuştu.

