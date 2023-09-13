Avrupa Parlamentosu'ndan Lukaşenko kararı: Putin'le eşit derecede sorumlu tutulmalı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kremlin yönetimine karşı sert tedbirler alan Avrupa Parlamentosu (AP), bu kez de Rusya'nın stratejik ortağı Belarus için hamlede bulundu. Avrupa Parlamentosu, Belarus'taki Aleksandr Lukaşenko rejimini, Ukrayna halkına yönelik baskı nedeniyle bir kez daha kınadığı belirterek, Lukaşenko'yu Rusya'nın suç ortağı olarak gören tanımı kabul etti. Öte yandan AP'li vekiller Uluslararası Ceza Divanı'na, Lukaşenko için tutuklama emri çıkarılması konusunda çağrı yaptı.