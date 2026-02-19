Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

Avrupa savunma sanayisinin en iddialı projelerinden biri olan Future Combat Air System (FCAS), Fransa ve Almanya arasında derinleşen görüş ayrılıkları nedeniyle çöküş riskiyle karşı karşıya kaldı. 100 milyar euroluk bu proje, Avrupa'nın geleceğin savaş uçağı ve bağlı sistemlerini ortak geliştirme hedefinin "yüzyılın projesi" olarak nitelendirilmesinin ardından gittikçe tartışmalı hale geliyor.

PROJEDE DERİN ÇATIŞMA

Fransız havacılık şirketi Dassault Aviation ile Almanya merkezli Airbus Defence and Space arasında uzun süredir devam eden fikir ayrılıkları, projenin geleceğini tehlikeye attı. Dassault CEO'su, "Bağımsız çalışabileceğimizi düşünüyorum" diyerek kendi liderlik vizyonunu ortaya koydu. Almanya tarafı ise kontrol ve görev dağılımı konusundaki farklı yaklaşımı nedeniyle eleştiride bulundu. Bu restleşme, ortak projenin ileriye taşınmasını zorlaştırıyor.

PARİS VE BERLİN'İN SİYASİ GERİLİMİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alman liderler arasındaki siyasi tartışma da durumu daha da karmaşıklaştırdı. Macron, Almanya'nın projedeki yaklaşımını sorguladığı için "ortak projeye bağlı kalınmaması durumunda başka savunma iş birliği programlarının da yeniden değerlendirilebileceğini" söyledi. Bu uyarı, MGCS tank programı gibi diğer ortak savunma girişimlerini de risk altına sokabiliyor. Almanya cephesi ise farklı ihtiyaç ve öncelikler nedeniyle daha uzun menzilli sistemler üzerine odaklanmak istiyor; bu da Dassault'un tasarım yaklaşımıyla örtüşmüyor. Bir başka olasılık ise bu iki ülkenin bağımsız olarak İngiltere ve Japonya'nın yürüttüğü GCAP programına yönelebileceği yönünde kulislerdeki değerlendirmeler arasında.

AVRUPA SAVUNMA SANAYİNDE BELİRSİZ GELECEK

FCAS, altıncı nesil savaş uçaklarının yanı sıra "loyal wingman" dronları ve yüksek bağlantılı savaş ağı mimarisi gibi teknolojileri kapsaması planlanan dev bir programdı. Ancak projenin sürdürülebilirliği, taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları ve ortak liderlik modeline dair netlik eksikliği nedeniyle sorgulanıyor. Avrupa savunma sanayisinin bu kritik momenti, örgüt içi birlik ve strateji belirleme konularında yeni bir dönemeç oluşturuyor. Analistler, projenin tamamen çökmesi halinde Avrupa'nın askeri teknolojide dış rekabetle baş etme kapasitesinin zayıflayabileceğini belirtiyor.