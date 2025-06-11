Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler

Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler
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Avrupa Birliği Parlamentoları Avrupa İşleri Komisyonları Konferansı'nın 73'üncü Genel Kurul Toplantısı'nda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in Gazze'deki soykırıma dikkat çeken konuşması "Bu oturumun konusu değil" diyerek kesildi.

Avrupa Birliği (AB) Parlamentoları Avrupa İşleri Komisyonları Konferansı'nın (COSAC) 73'üncü Genel Kurul Toplantısı Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlendi.

AVRUPA'NIN GAZZE HAZIMSIZLIĞI

Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Gazze'deki soykırıma dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in konuşması "Bu oturumun konusu değil" diyerek kesildi.

"İNSAN HAKLARI AÇISINDAN ÇOK ÜZÜCÜ"

Engellemelere rağmen konuşmasına devam eden Karayel, şu ifadeleri kullandı: "Benim sürem henüz dolmadı. Peki ya ifade özgürlüğü ne olacak? Antisemitizm hakkında kınama var. Peki ya Hristiyanlık karşıtlığı, İslam karşıtlığı? Yani bu çok ama çok ilginç bir durum ve insan hakları açısından çok üzücü. Burası Avrupa ve insan haklarını desteklediğimiz yer. Peki ya Gazze'deki insanların hakları?"

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE DARBE VURULDU"

Öte yandan Karayel, o anları "Gazze'deki soykırımı duymaya bile tahammülleri yok. Avrupa Birliği Konferansı'nda (#COSAC) ifade özgürlüğümüze darbe vuruldu! Bizi susturamayacaksınız! Katil İsrail hukuk önünde, zulme sessiz kalanlar ise tarih önünde er yada geç hesabını verecek." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Karayel'in paylaşımı şu şekilde;

Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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