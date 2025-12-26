Haberler

Avrupa'nın en sakin ülkesinde sıra dışı olay: Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Avrupa'nın en sakin ülkesinde sıra dışı olay: Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Avrupa'nın dördüncü en küçük ülkesi olan ve yaklaşık 40 bin nüfusa sahip Lihtenştayn'da yaşanan olay, ülkede büyük şaşkınlık yarattı. Polis, aynı aileden 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Suç oranının son derece düşük olmasıyla bilinen, yaklaşık 40 bin nüfuslu Avrupa ülkesi Lihtenştayn, aynı aileden dört kişinin ölü bulunmasıyla sarsıldı. Sakinliğiyle tanınan ülkede yaşanan olayın ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

İLK CESET REN NEHRİ KIYISINDA

Polisten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 41 yaşındaki bir erkeğin cesedi, başkent Vaduz'dan geçen Ren Nehri'nin İsviçre tarafında bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında aramalar genişletildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Polis ekipleri daha sonra Vaduz'da bulunan bir apartman dairesine girdiklerinde, 73 yaşındaki bir erkek, 68 yaşındaki bir kadın ve 45 yaşındaki bir kadının cansız bedenlerine ulaştı.

Emniyet yetkilileri, Ren Nehri kıyısında bulunan 41 yaşındaki kişinin, evde bulunan 73 yaşındaki erkek ile 68 yaşındaki kadının oğlu, 45 yaşındaki kadının ise erkek kardeşi olduğunu açıkladı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

Polis, nehirde bulunan kişinin Triesen Belediyesi'nin kıdemli bir çalışanı olduğunu ve hesaplarda tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle birkaç gün önce görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Ülkede nadiren görülen bu tür olayların ardından yetkililer, dört kişinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Lihtenştayn'daki suç oranı çok düşük kabul edilirken, mevcut verilere göre ülkedeki kasıtlı cinayet oranı 2024 verilerinde 2,64 olarak kaydedildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
