Avrupa Komisyonu Başkanı Rusya'nın Tahıl Anlaşması'nı Kınadı
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'nın sona erdiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Rusya'nın, BM ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Karadeniz Tahıl Girişimini sonlandırmaya yönelik hamlesini şiddetle kınıyorum' dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'nın sona erdiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın, BM ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Karadeniz Tahıl Girişimini sonlandırmaya yönelik hamlesini şiddetle kınıyorum" dedi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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