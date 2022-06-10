Avrupa İlaç Ajansı: Covid-19 aşıları adet görmemeye yol açmıyor - Haberler

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech veya Moderna tarafından üretilen Covid-19 aşılarının, kadınlarda adet görmemeye neden olmadığını bildirdi.

Merkezi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan EMA'dan yapılan açıklamada, bu iki aşıyı yaptıran kadınların tekrar adet görmeme endişesini taşımaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, EMA güvenlik komitesine göre, aşılar ile adet görmeme arasında bir bağlantı bulunmadığı belirtilerek, "Komite, aşılar ile adet görmeme vakaları arasında nedensel bir ilişki kurmak için yeterli kanıt olmadığı sonucuna varmıştır" dendi.

Adet görmeme, 90 gün veya daha uzun süre kanama olmaması olarak tanımlanıyor.

Ajans, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşısı yaptırdıktan sonra adet düzensizliği yaşayan kadınlarla ilgili araştırmaya devam ediyor.

Bazı kadınlar, bu aşıları yaptırdıktan sonra yoğun ya da normalden uzun süren kanamalardan şikayet ediyor.

EMA'ya göre, bu şikayetlerin stres veya yorgunluk gibi birçok nedeni olabilir. Ajans, aşı üreticilerinden bu konuda daha fazla bilgi istedi.

Hollanda Yan Etki Merkezi (Lareb), Mart ayının sonuna kadar, Covid aşısı yaptırdıktan sonra 24 binden fazla adette gecikme ve yoğun kanama şikayeti aldı.

Aşının doğurganlık ya da hamilelik üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna ilişkin kanıt bulunmuyor. Aynı şekilde, erkekler üzerinde yapılan araştırmalarda da sperm kalitesi üzerinde bir etkiye rastlanmadı.

Daha önce İngiltere'nin başkenti Londra'daki Imperial College'da üreme bağışıklığı uzmanı olan Dr. Victoria Male, tıp dergisi BMJ'ye yazdığı bir makalede, regl düzeni değişimi veya daha ağır geçmesi gibi şikayetler konusunda aşının değil vücudun buna tepkisinin sorumlu olabileceğini değerlendirmişti.