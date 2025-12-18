Haberler

Av. Emir Abbas Gürbüz: NATO'nun Karadeniz stratejisi Türkiye'den geçiyor

Güncelleme:
Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri ve Avukat Emir Abbas Gürbüz, Sunucu Melis Yaşar'ın Haberler.com'daki programında, ABD'de Donald Trump'ın yeniden sahneye çıkmasının Türkiye açısından neden önemli bir fırsat olabileceğini anlattı. Gürbüz, ABD-Çin gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz dengeleri üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Rusya- Ukrayna savaşı sürerken küresel dengeler de yeniden şekilleniyor. Bu süreçte ABD'nin olası barış planları, NATO'nun Karadeniz stratejisi ve Türkiye'nin rolü tartışma konusu olmaya devam ediyor. Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri ve Avukat Emir Abbas Gürbüz, Haberler.com'da yayınlanan programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TRUMP, TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT"

ABD'de Donald Trump'ın yeniden siyasetin merkezine oturmasının Türkiye açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Emir Abbas Gürbüz, Trump döneminde Türkiye'nin daha esnek ve çok yönlü bir diplomasi alanı yakalayabileceğini ifade etti.

"UKRAYNA, NATO İLE RUSYA ARASINDA BİR TAMPON BÖLGE HALİNE GELECEK"

Gürbüz, ABD'nin barış planlarının sahadaki gerçekliklere göre şekillendiğini belirterek, Ukrayna'nın uzun vadede NATO ile Rusya arasında bir tampon ülkeye dönüşebileceğini vurguladı. Bu durumun Karadeniz ve bölgesel güvenlik açısından yeni dengeler yaratacağına dikkat çekti.

"NATO'NUN KARADENİZ STRATEJİSİ TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR"

Karadeniz'de askeri ve stratejik üstünlüğün Türkiye olmadan mümkün olmadığını ifade eden Gürbüz, NATO'nun bölgedeki etkinliğinin Türk donanmasının gücü ve Türkiye'nin aktif rolüyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

