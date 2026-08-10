Atina'da Orman Yangını Şiddetli Rüzgarla Büyüyor

YUNANİSTAN'ın başkenti Atina'nın güneydoğusunda çıkan orman yangınının saatte 70 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar nedeniyle büyüdüğü bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneydoğusunda bu sabah yeni bir orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri, saatte 70 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarın yangını büyüttüğünü açıkladı. Atina yakınlarındaki Attika bölgesinde bulunan Kouvaras'ta çıkan yangınla mücadele için 172 itfaiyeci ve yaklaşık 40 aracın görevlendirildiği belirtildi. Ayrıca iki yangın söndürme uçağı ve dört helikopterin de çalışmalara katıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı