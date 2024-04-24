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Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi

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Afrika üzerinden gelen çöl tozu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzünü kapladı. Ülkede solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerinde bulunmaması, pencerelerin kapalı tutulması ve açık havada maske kullanılması uyarıları yapıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu etkili olmaya başladı. Çöl tozu nedeniyle Atina'da gökyüzü turuncu renge döndü.

Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi

HALKA UYARI YAPILDI

Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneğince paylaşılan açıklamada, atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu. Açıklamada, solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerinde bulunmaması, pencerelerin kapalı tutulması, açık havada maske kullanılması ve kronik rahatsızlıkları olanların da doktorları ile iletişim halinde olması istendi.

Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi

ÇAMURLU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azaldı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kuzey ve batı Yunanistan'da da çamurlu yağış beklendiğini aktardı.

Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi

Kaynak: AA / Dünya

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