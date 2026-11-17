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Haber: İlhan BABA

(FRANKFURT) –Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), Sözcü TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, kararı basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olarak nitelendirdi. Birlik, gazetecilere yönelik baskıların sona ermesini ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını isteyerek, "Gazetecilik suç değildir, özgür basın susturulamaz" çağrısında bulundu.

ATGB, Sözcü TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ATGB adına Yönetim Kurulu Başkanı Recai Aksu imzasıyla yapılan açıklamada, muhalif medya kuruluşlarına yönelik uygulamaların basın ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Tele1 ve Halk TV'nin ardından Sözcü TV'ye de kayyum atanmasının özgür basın üzerindeki baskıları artırdığı belirtilerek, "Özgür basına karşı yapılan bu operasyonları şiddetle kınıyoruz. Gazetecilik suç değildir" ifadelerine yer verildi.

İktidarın muhalif medyaya yönelik operasyonlarını sürdürdüğü öne sürülen açıklamada, toplumun haber alma ve iletişim özgürlüğünün yok sayıldığı ifade edildi. ATGB, kayyım kararını antidemokratik olarak nitelendirerek toplumu sessiz kalmamaya ve tepkilerini demokratik yollarla dile getirmeye çağırdı.

"İLGİSİZLİK İKTİDARIN HEDEFLEDİĞİ TOPLUMSAL SESSİZLİĞE DÖNÜŞTÜ"

Açıklamada, yalnızca iktidarın politikalarını eleştirmenin yeterli olmadığı belirtilerek, toplumun ve muhalif kesimlerin yaşanan gelişmeler karşısındaki sessizliği de eleştirildi. Halk TV'ye yönelik uygulamaların ardından gazetecilerin düzenlediği eylemlere muhalif siyasetçilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yeterli destek vermediği savunulan açıklamada, bu ilgisizliğin iktidarın hedeflediği bir toplumsal sessizliğe dönüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, bağımsız gazetecilik platformu P24 bünyesindeki Expression Interrupted Tutuklu Gazeteciler Listesi'nde 25 gazetecinin bulunduğu belirtildi. Basın özgürlüğüne ilişkin raporlara atıfta bulunularak son 70 günde 25 gazetecinin gözaltına alındığı, 10 gazetecinin tutuklandığı ve 2 gazeteci hakkında ev hapsi kararı verildiği aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 28'inci maddesinin basın özgürlüğünü güvence altına aldığı ve basının sansür edilemeyeceğini hükme bağladığı hatırlatılan açıklamada, bu güvencelerin uygulanması istendi. Açıklamada, demokrasi ve özgürlük mücadelesi verdiğini ifade eden muhalefet partilerinin basın özgürlüğünün korunması ve gazetecilere yönelik uygulamalar karşısında daha duyarlı bir tutum sergilenmesi çağrısında bulunuldu.

Medyaya yönelik siyasi ve ekonomik baskıların sona erdirilmesi, haberciliğe yönelik sansür uygulamalarına son verilmesi ve cezaevindeki gazetecilerin derhal serbest bırakılması istenen açıklamada, "Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz" denildi ve "Susma! Sustukça sıra sana gelecek" sloganının basın özgürlüğü mücadelesinin temel mesajlarından biri olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA