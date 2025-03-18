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Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne bomba yağdıran ve 400'den fazla sivili katleden İsrail'e tepki gösterdi. Erdoğan "İsrail'in saldırıları kabul edilemez. Gazze'de soykırım politikasına 'Dur' denmeli" ifadelerini kullandı.

Hamas ile ateşkesi tek taraflı fesheden İsrail sabaha karşı Gazze Şeridi'ne bomba üstüne bomba yağdırdı. Hava saldırılarında 400'den fazla sivil hayatını kaybederken 562 kişi de yaralandı.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM İSRAİL

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma esnasında katliama yeniden başlayan İsrail'e de tepki gösterdi.

"ULUSLARARASI TOPLUM SOYKIRIM POLİTİKALARINA DUR DEMELİ"

Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmede İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL İNSANLIĞA MEYDAN OKUMAKTADIR

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara ilişkin, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdiği belirtildi. "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır.

"GAZZE'DE KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI"

Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"DENMELİ"..... "YAPILMALI"..... "EDİLMELİ".... "DURDURULMALI".... "HAREKETE GEÇİLMELİ".... "ULSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"..... "JÜPİTERLİLERE DE ÇAĞRI DA BULUNUYORUM"....... "MARSLILARA DA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"...... "KINIYORUM".... "LANETLİYORUM"..... "DİK DURUYORUM"...... "MİTİNG DÜZENLEYİP BAYRAK SALLIYORUM"....... !!!!!!!!! ......... !!!!!....... Ne kadar "BOŞ", "BOMBOŞ" laf varsa, bu adamın ağzında.... 22 yıldır söylediği yalanlarla TÜRKİYE'nin BAŞINA BELA OLDU.... DERHAL İSTİFA !

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

başladı yine bizimki, eyyy nerde onu demedin, ha bide kolaları hazırlayalımda boykot ederiz

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

AKP’nin gerçek adı “İSRAİL HOLDİNG dir... Nihat Zeybekçi : "ALLAH İSRAİL'E AFET VERMESİN" (27-Temmuz-2014)... Ömer Çelik : "KUŞKUSUZ İSRAİL DEVLETİ VE İSRAİL HALKI TÜRKİYE’NİN DOSTUDUR" (20-Aralık-2015)... "İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİZ DÜZELTİLMELİDİR" Özlem Zengin, 21-Ekim-2023, T.B.M.M. Konuşması... Hakan Fidan'ın, iğrenç pislik NETANYAHU'yu gördüğünde "ne kadar mutlu" olduğunu görmek istiyorsanız : youtube . com/watch?v=4EnRHHXVy84 .... videoyu DİKKATLİCE izleyin kendi gözlerinizle görün !!!.....

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Haber YorumlarıMurat Bey:

23 yıllık icraat eyyyy

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

dur diyemiyoruz. dur denmeli diyoruz.

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Haber Yorumlarınecdet:

ne oldu? cihat acılardan giden yok mu?

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Haber YorumlarıŞerit Metre:

Şu ülkeye saldırsak ne kaybederiz ki...ya Dünya bizim olur.. yada dünya bizsiz olur...oda bir halta yaramaz..kalana da kalanlara da kar etmez..

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Haber Yorumlarıalbatros :

yav he he...

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıSIRADAN ÇİNKO KARBON PİL:

oe netenyahu

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Duymak isdedigim. bir bu inşallah

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