Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli

Hamas ile ateşkesi tek taraflı fesheden İsrail sabaha karşı Gazze Şeridi'ne bomba üstüne bomba yağdırdı. Hava saldırılarında 400'den fazla sivil hayatını kaybederken 562 kişi de yaralandı.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM İSRAİL

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma esnasında katliama yeniden başlayan İsrail'e de tepki gösterdi.

"ULUSLARARASI TOPLUM SOYKIRIM POLİTİKALARINA DUR DEMELİ"

Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmede İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL İNSANLIĞA MEYDAN OKUMAKTADIR

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara ilişkin, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdiği belirtildi. "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır.

"GAZZE'DE KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI"

Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.