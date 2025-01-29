Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ATEŞKES SONRASI İLK ZİYARET

Ateşkes sonrası gerçekleşen ilk görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.