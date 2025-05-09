Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise ulusa sesleniş konuşmasında Hindistan'ın saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını, Pakistan'ın hayatını kaybedenlerin intikamını alacağını ifade etmişti.

DÜN GECE ÇATIŞMALAR YAŞANDI

İki nükleer güç Pakistan ve Hindistan arasında gerilim sürüyor. Yerel güvenlik görevlilerinin açıklamalarında, Keşmir bölgesinin fiili sınır Kontrol Hattı'nda (LoC) dün gece taraflar arasında meydana gelen çatışma sonucu en az 5 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde en az 4 sivilin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirilirken Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

PAKİSTAN SON 24 SAATTE 48 İHA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Pakistan'ın resmi devlet televizyonu PTV, ordunun Hindistan İHA'larına yönelik operasyonları hakkında açıklama yaptı. güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, Pakistan silahlı kuvvetleri şu ana kadar toplam 77 düşman İHA'sını düşürdü.

PTV, 8 Mayıs akşamı 29 Hint İHA'sı vurulurken, son 24 saat içinde ise 48 İHA'nın daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. PTV, Pakistan'ın Hindistan saldırılarına "orantılı karşılık" verdiğini belirterek, askeri operasyonların devam ettiğini duyurdu.Pakistanlı yetkililer, söz konusu İHA'ların hangi bölgelerde ve ne zaman düşürüldüğüne dair teknik detayları paylaşmazken, sınır ihlallerine karşı savunma operasyonlarının süreceğini vurguladı.

HİNDİSTAN: ÇOK SERT YANIT VERECEĞİZ

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan'ın askeri eylemlerine "çok sert" yanıt verileceğini bildirdi. Jaishankar, Pahalgam saldırısının "Hindistan'ın sınır ötesi terörist altyapıyı hedef alarak yanıt vermesini zorunlu hale getirdiğini" ileri sürdü.

The Hindu'nun haberine göre Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen "20. Hindistan-İran Ortak Komisyon Toplantısı'nda" İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü. Toplantının ardından açıklamalar yapan Jaishankar, Erakçi'nin ziyaretinin, Hindistan'ın "Pahalgam terör saldırısına yanıt verdiği bir sırada" gerçekleştiğini anımsattı.

İslamabad yönetimine hitaben konuşan Jaishankar, "Tepkimiz hedef odaklı ve ölçülüydü. Durumu tırmandırmak niyetinde değiliz. Ancak, (Pakistan'dan) bize karşı askeri saldırılar olursa, bunlara çok sert bir yanıt verilecek, bu konuda şüphe olmamalı" ifadesini kullandı.

ABD AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 gün önce Hindistan'ın saldırılarının ardından tarafları sakin olmaya çağırarak, "Misilleme yaptılar, umarım artık dururlar. Gerekirse arabuluculuk yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı. Fox News'e konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise dün Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin "ABD'yi ilgilendirmediğini" söyledi. Vance, her iki ülkeyi sakin olmaya çağırdıklarını ancak bu çatışmanın ABD'nin kontrol edebileceği bir mesele olmadığını vurguladı.

Vance, "Tarafları yatıştırmaya çalışıyoruz, ancak bu bizim doğrudan müdahale edeceğimiz bir konu değil" diye konuştu. Diplomatik çözüm yollarının önemine dikkat çeken Başkan Yardımcısı, "ABD'nin Pakistanlılara veya başka bir ülkeye silahlarını bırakmalarını emretme yetkisi yok" şeklinde konuştu.

Bu gerilimin daha büyük bir bölgesel çatışmaya ya da nükleer bir krize dönüşmemesini umduklarını belirten Vance, şu an için böyle bir senaryonun gerçekleşeceğini düşünmediklerini de sözlerine ekledi.

SINIR ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR

Hindistan ordusu da Pakistan'ın sınır hattında gece saatlerinde insansız hava araçları (İHA), füzeler ve çeşitli silahlarla saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Askeri yetkililer, bu saldırıların "etkili şekilde engellendiğini" açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hindistan Ordusu, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin batı sınırı boyunca çok sayıda harekât gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamada, İHA ataklarının püskürtüldüğü ve ateşkes ihlallerine karşılık verildiği ifade edildi.