Putin'in yardımcısı Astana'daki zirveye saatler kala açıkladı: Erdoğan'ın 'arabuluculuk' teklif etmesini bekliyoruz

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat itibarıyla başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Astana'da Rusya lideri Putin ile bir araya gelecek. İki liderin gerçekleştireceği zirveye saatler kala açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'arabuluculuk' teklif etmesini beklediklerini açıkladı.

Tüm dünyanın gözü kulağı bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

RUS BASINI ZİRVEDE ELE ALINACAK KONULARI YAZDI

İkilinin görüşmesi özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde büyük önem taşırken, Rus basını, görüşmede ele alınacak konuları yazdı. Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov'un zirveye dair açıklamaları dikkat çekti.

"UMARIM FAYDALI BİR TARTIŞMA BİZİ BEKLİYORDUR"

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın 'arabuluculuk' teklif etmesini beklediklerini açıkladı. Uşakov, Erdoğan'ın Putin'e olası Rusya-Batı müzakerelerinin formatlarıyla ilgili tekliflerini resmen sunacağını söyledi. Uşakov, "Erdoğan'ın şu anda basında yer alan görüşleri resmen sunması beklenebilir. Zira Rusya, ABD, Batı Avrupa'nın önde gelen ülkeleri de dahil çeşitli arabuluculuk planları gündemde." dedi. Uşakov, "Şimdi birçok kişi Türklerin Ukrayna ihtilafının çözümü bağlamında başka girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu söylüyor. Umarım faydalı bir tartışma bizi bekliyordur." ifadelerinde bulundu.

PESKOV DA BENZER İFADELER KULLANDI

Dün de Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: HEDEFİMİZ AKAN KANIN DURDURULMASINI SAĞLAMAK

Öte yandan, bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik konuştu. Ukrayna krizinin etkilerinin yakından hissedildiğini söyleyen Erdoğan, "Hedefimiz, bir an önce akan kanın durdurulmasını sağlamaktır" dedi. Erdoğan, "Ukrayna'daki krizin bölgesel ve küresel ölçüdeki etkilerini hepimiz hissediyoruz. Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerinde bulundu.