Strazburg AİHM Önünde Düzenlenecek "Demokrasi Mitingi" Aşırı Sıcaklar Nedeniyle İptal Edildi

Haber: İlhan Baba

(STRASBOURG) - Fransa'nın Strasbourg kentinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde 27 Haziran Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan "Demokrasi Yürüyüşü ve Dayanışma Mitingi", Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle iptal edildi.

CHP Strasbourg Birliği Başkanı Burak Özkuzucu tarafından yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin tüm hazırlıklarının tamamlandığı ve Avrupa'nın birçok ülkesinden yoğun katılım beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa genelinde etkili olan ve "Ejderha sıcaklıkları" olarak adlandırılan olağanüstü sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa'da açık hava etkinliklerine yönelik kısıtlamalar getirildiği ifade edildi. Bas-Rhin bölgesinin kırmızı sıcaklık alarmı kapsamına alınmasının ardından Strasbourg Valiliği ve ilgili makamlarla yapılan görüşmeler sonucunda yürüyüş ve mitingin iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.

Özkuzucu, açıklamasında, "Her şeyden önce insan sağlığını ve vatandaşlarımızın güvenliğini koruma sorumluluğumuz gereği, 27 Haziran 2026 tarihinde yapılması planlanan yürüyüş ve mitingimizi tamamen iptal etme kararı almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, iptal kararının yalnızca olağanüstü hava koşulları ve kamu güvenliği gerekçesiyle alındığı vurgulanarak, bunun demokrasi, hukuk ve halk iradesi mücadelesinden vazgeçildiği anlamına gelmediği kaydedildi.

CHP Strasbourg Birliği, hazırlıklara destek veren ve etkinliğe katılmaya hazırlanan tüm yurttaşlara teşekkür ederek, demokrasi mücadelesinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Strasbourg Birliği'nin ev sahipliğinde, CHP Yurtdışı Birliklerinin katkılarıyla düzenlenmesi planlanan mitinge Almanya, Fransa, İsviçre ve Belçika'dan yüzlerce kişinin katılması bekleniyordu. Etkinlikte CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun yanı sıra Fransa Sosyalist Partisi, Yeşiller ve Sol Parti temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu ile Türkiye'den DEM Parti, TİP ve İYİ Parti temsilcilerinin konuşma yapması planlanıyordu.

Kaynak: ANKA