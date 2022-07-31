Aşı karşıtlarının tehdit ettiği doktor muayenehanesinde ölü bulundu! Ardında intihar notu bıraktı

Pandemi boyunca aşı karşıtlarından ölüm tehditleri alan Avusturyalı doktor Lisa-Maria Kellermayr'ın intihar ettiği açıklandı. Doktorun cesedi ofisinde bulundu.

PANDEMİYLE MÜCADELE VE AŞI OLMA MESAJLARI VERMİŞTİ

Salgın dönemi boyunca sık sık medyaya röportajlar veren Kellermayr, pandemiyle mücadele ve aşı olma mesajları vermişti. Haber Global'in aktardığına göre, savcılıktan yapılan açıklamada bir intihar notu bulunduğu ancak ölüm nedeninin açıklanması için otopsi sonucunun bekleneceği belirtildi.

HÜKÜMET DOKTORLAR KONUSUNDA ÇAĞRIDA BULUNDU

Avusturya geçtiğimiz günlerde Kovid-19 aşısını zorunlu kılma planından vazgeçmişti. Ülkede karantinalar ve aşı kampanyaları on binlerce kişi tarafından protesto edilmişti. Kellermayr'ın ölüm haberinin ardından hükümetten yapılan çağrıda doktorlara yönelik olarak yapılan yıldırma ve korku tacirliği kampanyalarına son verilmesi istendi.