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Artvin'de fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu

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Dünya Haberleri
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Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi dalgalara dayanamayarak önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu. Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait 'FR Pearl' isimli gemi için çalışmalar başlatıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi dalgalara dayanamayarak önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu.

Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait "FR Pearl" isimli kuru yük gemisi Artvin'in Hopa ilçesi açıklarından fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklendi. Gemi daha sonra ise karaya oturdu. Karaya oturan gemi için çalışma başlatılırken, fırtınanın bölgede etkili olması çalışmaları güçleştiriyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Fırtına Artvin Hava Durumu Kaza Dünya Haberler

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