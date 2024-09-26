Arkeologlar, Çin'de dünyanın en eski peynirini keşfetti

Arkeologlar, dünyanın en eski peynir parçasını bir Çin mumyasının mezarında keşfetti. Uzmanlar, Bronz Çağı'ndan kalma bir çiftçinin en sevdiği yiyecekle birlikte gömüldüğünü düşünüyor. Yaklaşık 3.600 yaşında olduğu tahmin edilen bu peynir, önceki rekoru 400 yıl geride bırakıyor.

DNA analizi, peynirin inek ve keçi sütünden yapıldığını ortaya koydu. Bilim insanları, bunun günümüzde popüler olan probiyotik kefirin ilk örneklerinden biri olabileceğini düşünüyor.

Çin Bilimler Akademisi'nden Profesör Qiaomei Fu, "Bu keşif, atalarımızın beslenme alışkanlıklarını ve kültürünü daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir," dedi. Peynir örnekleri, Çin'in kuzeybatısındaki Tarım Havzası çöl bölgesindeki mezarlarda bulundu.

Profesör Fu'nun araştırması, peynirin kefir adı verilen fermente bir süt ürünü olduğunu gösteriyor. Kefir, sağlığa faydalı bakteriler içerdiği için günümüzde yeniden popüler hale geldi. Antik peynirdeki bakterilerin, modern kefirdekilerle benzer olduğu, ancak muhtemelen sindirim sistemini daha fazla zorladığı düşünülüyor.

Bu çalışma, bir bakterinin 3.000 yıl içinde nasıl evrimleştiğini göstermesi açısından benzersiz. Profesör Fu, "Bu teknolojiyi kullanarak daha önce bilinmeyen diğer eserleri de keşfetmeyi umuyoruz," diye ekledi.

Dünya çapında tarih öncesi peynir izlerine rastlansa da, bunlar genellikle aletler veya çömlekler üzerindeki kimyasal kalıntılardır. İnsanların peynir yapımına başlamasının 7.000 yıldan daha eskiye dayandığı tahmin ediliyor.