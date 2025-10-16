Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu

Hırvatistan'ın doğusunda yapılan kazılarda, antik bir kuyunun dibinde Roma askerlerine ait kalıntılar bulundu. Arkeologlar, yedi kişinin bulunduğu bu alanı "toplu mezar" olarak nitelendiriyor ve bunların büyük bir savaşın kurbanları olduğunu belirtiyor.

Özellikle iskeletlerin tamamen korunmuş olması dikkat çekiyor. Bu sayede uzmanlar, 1.800 yıl öncesine kadar uzanan olayları ve Roma dönemine dair önemli bilgiler elde edebiliyor.

Kazılar, günümüzde Osijek olarak bilinen, o dönemde ise Mursa adıyla anılan antik Roma şehrinde yapıldı. Araştırmacılar, bu askerlerin Mursa Savaşı sırasında ölmüş olabileceğini düşünüyor. Bu savaş, MS 351 yılında gerçekleşmiş ve Roma tarihinin en kanlı çatışmalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Baş yazar Mario Novak, yaptığı açıklamada:

"Yedi tamamen korunmuş iskeleti içeren bu toplu mezar, Roma dönemi Mursa şehrinde keşfedildi. Bu, oldukça sıra dışı bir arkeolojik buluntu."

ifadelerini kullandı.

Normalde Roma'da toplu mezarlar yaygın değildi; ancak araştırmacılar, büyük felaket veya savaşlar sırasında toplu mezarların kullanıldığını belirtiyor.

O dönemde Mursa, Tuna Nehri yakınlarındaki Pannonia eyaletinin önemli bir yerleşimiydi. Roma ordusu bölgeyi M.Ö. 1. yüzyılda fethetti ve burada bir askerî kamp kurdu; bu kamp zamanla sivil bir yerleşime dönüştü. Şehir, ticaret ve zanaat açısından da önemli bir merkez haline gelmişti.

Mursa, özellikle 3. ve 4. yüzyıllarda Roma İmparatorluğu'nda yaşanan kriz dönemlerinde birçok savaş ve çatışmaya sahne oldu. Örneğin 260 yılında İmparator Gallienus, Ingenuus ile; 351 yılında ise İmparator Constantius II, Magnentius ile savaşmıştı.

Mursa Savaşı, 28 Eylül 351'de gerçekleşti ve çok sayıda kayba yol açtı. Constantius bu savaştan pyrrhic (zafer gibi görünen ağır kayıplı) bir sonuçla çıktı; yaklaşık 30.000 asker hayatını kaybetti. Araştırmacılar, kuyuda bulunan kişilerin bu savaşta ölen Roma askerleri olabileceğini düşünüyor.

Antik DNA analizleri, bu askerlerin farklı soy kökenlere sahip olduğunu ve bölgedeki önceki Demir Çağı nüfusuyla genetik bağlantılarının olmadığını gösteriyor. Arkeolojik bulgular ise bu kişilerin Roma askerleri olduğunu ve büyük olasılıkla Mursa Savaşı'nın kurbanları olduğunu doğruluyor.

Bu keşif, 1.800 yıl öncesinin savaş gerçeklerini gün yüzüne çıkarıyor ve Roma askerlerinin o dönemdeki yaşam ve ölüm koşullarını anlamamıza büyük katkı sağlıyor.