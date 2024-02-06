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Arjantin Devlet Başkanı Milei, Ağlama Duvarı ziyaretinde ağlayarak yanındaki hahama sarıldı

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İsrail'de temaslarda bulunan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, işgal altındaki Kudüs'te yer alan Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti. Milei, ziyaret sırasında kafasına kipa takarak uzun süre duvara yüzünü sürdü. Gözyaşlarına hakim olamayan Milei, yanındaki hahama sarıldı. O anlar ise kameralara yansırken Milei'nin Arjantin ekonomisini düzeltmek ve borç para bulmak için İsrail'e gittiği yorumları yapıldı.

İsrail'e destek açıklamasıyla ve ülkesindeki ekonomik krize karşı radikal vaatleriyle dikkat çeken yeni Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail'e ziyaret düzenledi. Milei, işgal altındaki Kudüs'te yer alan Ağlama Duvarı'na giderek dua da etti. O anlarda ağlayan Milei, yanındaki hahama sarıldı.

ARJANTİN DEVLET BAŞKANI İSRAİL'DE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yahudi halkının gerçek dostu" olarak nitelendirdiği Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail'e resmi ziyaret düzenledi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Ağlama Duvarı ziyaretinde ağlayarak yanındaki hahama sarıldıJavier Milei

AĞLAMA DUVARI'NDA DUA EDİP AĞLARAYAK HAHAMA SARILDI

İşgal altındaki Ağlama Duvarı'na da giden Milei, uzun süre duvara yüz sürdü. Seremoninin sonunda ağlamaya başlayan Milei, yanındaki hahama uzun süre sarıldı. O anlar kameralara yansırken Milei'nin Arjantin ekonomisini düzeltmek ve borç para bulmak için İsrail'e gittiği yorumları yapıldı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Ağlama Duvarı ziyaretinde ağlayarak yanındaki hahama sarıldı

RADİKAL VAATLERLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Seçim kampanyasında "Ekonomiye testereyle gireceğim, gereksiz harcamaları keseceğim" diyen ve "Bay Testere" adı takılan Javier Milei, Arjantin'de kasım ayındaki seçimleri kazanmıştı. Çiçeği burnunda Devlet Başkanı Milei, Arjantinlileri ülkede "hiç para olmadığı" ve sert bir kemer sıkma programı uygulanacağı konusunda uyarmıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Ağlama Duvarı ziyaretinde ağlayarak yanındaki hahama sarıldıJavier Milei

İSRAİL'E OLAN DESTEĞİYLE BİLİNİYOR

Milei seçim döneminde ülkenin zor durumdaki ekonomisini iyileştirmek için vadettiği radikal uygulamalarla dikkat çekmişti. Milei ayrıca seçim kampanyası sırasında defalarca ABD ve İsrail ile iş birliğine odaklanmayı amaçladığını vurgulamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Milei'yi "Yahudi halkının gerçek dostu" olarak nitelendirirken kendisini İsrail'e davet etmişti.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Ağlama Duvarı ziyaretinde ağlayarak yanındaki hahama sarıldıJavier Milei

ARJANTİN'İN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIYACAK

Seçim kampanyası süresince devlet başkanlığını kazanması halinde Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı sözünü veren Milei, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da destek vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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