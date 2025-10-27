Haberler

Arjantin'de Parlamento Seçimlerini Milei'nin Partisi Kazandı

Arjantin'de Parlamento Seçimlerini Milei'nin Partisi Kazandı
Güncelleme:
Arjantin'de düzenlenen parlamento seçimlerinde Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza Partisi oyların yüzde 39'unu alarak zafer elde etti. Seçime katılım oranı yüzde 67,85 olarak belirlendi.

ARJANTİN'de düzenlenen parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza Partisi kazandı.

Arjantin'de yapılan genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sonuçlara göre, Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) partisi oyların yüzde 39'unu alarak seçimi kazandı. Peronist blokun oluşturduğu Fuerza Patria (Vatan Gücü) ittifakı ise yüzde 29,4 oy oranında kaldı. Arjantin basını, sandıkların yüzde 96'sının açıldığını ve seçime katılım oranının yüzde 67,85 olduğunu duyurdu.

