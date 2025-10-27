Arjantin'de Parlamento Seçimlerini Milei'nin Partisi Kazandı

ARJANTİN'de düzenlenen parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza Partisi kazandı.

Arjantin'de yapılan genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sonuçlara göre, Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) partisi oyların yüzde 39'unu alarak seçimi kazandı. Peronist blokun oluşturduğu Fuerza Patria (Vatan Gücü) ittifakı ise yüzde 29,4 oy oranında kaldı. Arjantin basını, sandıkların yüzde 96'sının açıldığını ve seçime katılım oranının yüzde 67,85 olduğunu duyurdu.