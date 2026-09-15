Haberler

Araştırma: D vitamini eksikliği ameliyat sonrası ağrıyı 3 kat artırıyor

Araştırma: D vitamini eksikliği ameliyat sonrası ağrıyı 3 kat artırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ bir araştırma, D vitamini eksikliğinin cerrahi operasyonlar sonrasındaki iyileşme sürecini daha ağrılı hale getirdiğini gösterdi.

YENİ bir araştırma, D vitamini eksikliğinin cerrahi operasyonlar sonrasındaki iyileşme sürecini daha ağrılı hale getirdiğini gösterdi.

Uluslararası yeni bir araştırmada, meme kanseri ameliyatı geçiren 184 kadın hastanın operasyon ve iyileşme süreçleri takip edildi. Yapılan analizlerde, vücudundaki D vitamini seviyesi düşük olan bireylerin, ameliyatı takip eden ilk 24 saat içinde orta ve şiddetli düzeyde ağrı hissetme olasılığının, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanlara kıyasla 3 kat daha fazla olduğu belirlendi.

Çalışmada, D vitamini yetersiz olan grubun ağrıyı dindirebilmek için bağımlılık ve mide bulantısı gibi yan etkileri bulunan fentanil ile tramadol türü opioid ağrı kesicileri çok daha yoğun miktarda kullandığı saptandı. Bu hastalarda operasyon sonrası bulantı şikayetlerinin de belirgin düzeyde daha sık görüldüğü aktarıldı.

Araştırmacılar, D vitamininin bağışıklık sistemi ve vücudun ağrı işleme mekanizmaları üzerinde doğrudan düzenleyici bir role sahip olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, ameliyat öncesinde yapılacak rutin D vitamini taramaları ve eksiklik görülen hastalara verilecek basit takviyelerin, operasyon sonrasındaki iyileşme sürecini rahatlatabileceğini ve ağır ağrı kesici tüketimini azaltabileceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bursa'da bir aileyi yıkan haber: 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi

İki teker hayat söndürdü! Yaşını öğrenen kahroldu
Fenerbahçe'de işler erken karıştı! Aziz Yıldırım'a büyük şok

Böyle olacağını tahmin edemezdi! Aziz Yıldırım'a büyük şok
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? Olayla ilgili yeni gelişme var

Burdur'da polisten kaçan motosikletli ehliyet sınavına girdi! Çıkışta yakalanıp 390 bin TL ceza yedi

Polisten plakasını gizleyerek kaçtı! Yakalandığı yer şaşırttı
UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi

UEFA'dan beklenen açıklama geldi! Türkiye'ye kötü haber
Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı

Beğeni butonunu çökerten kare!
İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı

İlk kez açıkladılar! Tüm dünya ABD'nin 'uzay' hamlesini konuşuyor
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu