Haberler

Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Arap ülkelerine İran'a destek çağrısı yaparak sessiz kalınması halinde bölgenin daha büyük bir jeopolitik tehditle karşı karşıya kalabileceğini savundu; uzmanlar açıklamayı propaganda ve stratejik mesaj olarak değerlendiriyor.

  • Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Arap ülkelerinin İran'a destek vermemesi durumunda bölgenin geleceği açısından ciddi sonuçlar doğabileceğini öne sürdü.
  • Kim Jong Un, 'Eğer Araplar bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa, yarın 'Büyük İsrail' kabusuyla uyanacaklar' ifadelerini kullandı.
  • Analistler, Kim Jong Un'un açıklamasını jeopolitik bir mesaj olarak değerlendiriyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Orta Doğu'daki savaşla ilgili yaptığı açıklama, bölgesel gerilimin uluslararası söylemlere nasıl yansıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kim, Arap ülkelerine seslenerek İran'a destek verilmemesi durumunda bölgenin geleceği açısından ciddi sonuçlar doğabileceğini öne sürdü.

"EĞER ARAPLAR BUGÜN UYANIP..."

Kim Jong Un açıklamasında, Arap dünyasının İran'a yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmasının ileride daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalınmasına yol açabileceğini savundu. Kuzey Kore lideri, "Eğer Araplar bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa, yarın 'Büyük İsrail' kabusuyla uyanacaklar. Sessizliğiniz size topraklarınıza mal olacak" ifadelerini kullandı.

Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar

JEOPOLİTİK MESAJ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Analistler, Kim Jong Un'un sözlerini yalnızca bir siyasi yorumdan ziyade jeopolitik bir mesaj olarak değerlendiriyor. Bu tür açıklamaların özellikle savaş dönemlerinde bölgesel dengeleri etkileyen propaganda ve psikolojik söylem stratejileri kapsamında ele alınması gerektiği belirtiliyor.

Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar

Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin İran'a dolaylı destek veren bu açıklaması, Batı karşıtı blok içinde yer alan aktörlerin söylemsel dayanışmasının bir örneği olarak da okunabilir. Kim'in Arap ülkelerine yönelik çağrısı, Orta Doğu'daki ittifakların yeniden şekillenebileceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

ORTA DOĞU GERİLİMİ KÜRESEL SÖYLEME TAŞINIYOR

ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşın giderek daha geniş bir uluslararası söylem alanı oluşturduğu görülüyor. Kim Jong Un'un açıklaması da bu çerçevede, bölgedeki çatışmanın yalnızca yerel aktörler arasında değil, küresel siyasi söylemler içinde de tartışıldığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, bu tür mesajların doğrudan askeri bir hamleden ziyade, bölgesel kamuoyunu etkilemeye ve stratejik algı oluşturmaya yönelik bir iletişim dili taşıdığına dikkat çekiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

adam haklı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNAKRE:

Propaganda demişsinizde bunu bilmeyen yokki zaten adam söylediklerinde haklı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti