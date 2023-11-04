Arap ülkeleri ve ABD Dışişleri Bakanı Amman'da buluşacak

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Filistin'in Dışişleri Bakanlarının bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geleceği ve daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceği açıklandı.

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Filistin'in Dışişleri Bakanlarının bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geleceği ve daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceği açıklandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid, bugün yaptığı açıklamada "Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Filistin Dışişleri Bakanları bugün Amman'da buluşuyor... ABD Dışişleri Bakanı'na hiçbir tereddüt ve belirsizliği kabul etmeyen birleşik bir Arap tutumu aktarılacak...

İsrail saldırılarının derhal durdurulması, yardım girişine öncelik verilmesi, yerinden edilmeye hayır denilmesi, işgalin sona erdirilmesi gerekliliği ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çözümdür" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise dün itibariyle İsrail'e gelmiş İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail muhalefet lideri Yair Lapid ve Bakan Benny Gantz ile görüşmüştü.