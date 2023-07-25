Arap Parlamentosu Somali'deki Saldırıyı Kınadı

Arap Parlamentosu, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, Somali'de bir askeri eğitim üssüne düzenlenen, 25 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Somali'nin güvenlik ve istikrarı sağlama ile aşırıcılık ve terörizmle mücadele çabalarına destek verildiği ifade edilen açıklamada, terör örgütlerinin yok edilmesi, mali kaynaklarının kurutulması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.

Arap Parlamentosu, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, Somali'de bir askeri eğitim üssüne düzenlenen, 25 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, askeri eğitim üssüne düzenlenen saldırı kınanarak, topraklarını korumak için aldığı tüm önlemlerde Somali ile tam dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Somali'nin güvenlik ve istikrarı sağlama ile aşırıcılık ve terörizmle mücadele çabalarına destek verildiği ifade edilen açıklamada, terör örgütlerinin yok edilmesi, mali kaynaklarının kurutulması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak, Somali hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralıları acil şifa dilendi.

Mısır ve Bahreyn Dışişleri Bakanlıkları da ayrı ayrı yaptıkları yazılı açıklamalarda, saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Mogadişu'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, başsağlığı ve yaralılara şifa dileğinde bulunmuştu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün bir askeri eğitim üssüne düzenlenen intihar saldırısında 25 asker yaşamını yitirmiş, 60'a yakın asker de yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.