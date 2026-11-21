Arap Koalisyonu, Riyad'a fırlatılan 3 balistik füzeyi imha ettiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin başkent Riyad'a fırlattığı 3 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırının engellendiğini bildirdi.
SUUDİ Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından başkent Riyad'a fırlatılan 3 balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırının engellendiğini bildirdi. Maliki, başkent Riyad'a doğru fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı