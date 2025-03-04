Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planları kamuoyundaki sıcaklığını korurken bugünkü Arap Birliği zirvesinde dikkat çeken bir adım atıldı.

ENKAZ KALDIRILACAK GEÇİCİ KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

Arap Birliği Mısır'ın " Gazze'nin Yeniden İnşası Planı" taslağını kabul etti. Enkaz kaldırılacak geçici konutlar inşa edilecek, maliyeti ise 53 milyar dolar olacak.

FİLİSTİN'İN TÜM BÖLGELERİNDE SEÇİME GİDİLECEK

Gazze'de 4.5 yıl sürecek iki aşamada toplam 400 bin konut ve havalimanı inşa edilecek. Uygun koşullar oluşunca Filistin'in tüm bölgelerinde seçime gidilecek.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söylemişti.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

"Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması" diyen Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını savunmuştu.