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Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

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Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı. Mısır'ın hazırladığı plana göre Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 53 milyar dolara ihtiyaç var. Bu anlaşmaya Gazze'yi devralma hayalleri kuran ABD Başkanı Donald Trump'ın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planları kamuoyundaki sıcaklığını korurken bugünkü Arap Birliği zirvesinde dikkat çeken bir adım atıldı.

ENKAZ KALDIRILACAK GEÇİCİ KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

Arap Birliği Mısır'ın " Gazze'nin Yeniden İnşası Planı" taslağını kabul etti. Enkaz kaldırılacak geçici konutlar inşa edilecek, maliyeti ise 53 milyar dolar olacak.

FİLİSTİN'İN TÜM BÖLGELERİNDE SEÇİME GİDİLECEK

Gazze'de 4.5 yıl sürecek iki aşamada toplam 400 bin konut ve havalimanı inşa edilecek. Uygun koşullar oluşunca Filistin'in tüm bölgelerinde seçime gidilecek.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söylemişti.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

"Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması" diyen Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını savunmuştu.

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Son hali sevenlerini üzdü
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

araba guvenilmez, heran u donusu yapar...

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

Ulan göz göre göre işgal etti kafirler 53 milyar dolar bisey değilde giden o küçük bedenler o hayaller o umutlar o yarım kalan vücutlar yazık Allahım ne olur kıyamet i kopar ne olur

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Gerçi araba guvenılmez tramp kaşını çatsa u donuşu yaparlar

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Arap Birliği dediğiniz bölge, kendi arasında binlerce mezhebe bölünmüş, bunların birliğine bile güvenilmez...

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Haber YorumlarıMGk:

Merak etmeyin boykot, turist gitmemesi sayesinde İSRAİL çok daha fazlasını kaybetti kaybetmeye de devam edecek.. Ama olan yine canlara oldu.

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ee Allaha söyleyin netenyahuyu trumpu ŞİKAYET EDİN BAKALIM BİŞİ OLUYORMU YI9LLARDIR BEDDUA EDE EDE KENDİ BAŞINIZA GELİYOPR HERŞEY CEHALETı yenemeyen toplumları trumplar netenyahular yönetir yada bir kuklaya yönettirir projeden

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

gazzede sönen hayatlar biten umutlar o şehit masumlar elbet bunun hesabını müslüman liderlere sıracak

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Haber YorumlarıErol Birol :

Araplara güven olmaz aynı Trump a olmadığı gibi.

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

53 milyar ımış alın o parayı müsaid bi yerinize monte edin

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