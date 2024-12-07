Üye Girişi
Haberler
Ürdün sınırında bir kenti daha ele geçiren muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat

Muhaliflerden rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat

 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da

 Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı

Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
'Dem Parti'den Bahçeli'nin çağrısına olumlu yanıt gelmesi takdir edilesi bir yaklaşım'

"Dem Parti'den Bahçeli'nin çağrısına olumlu yanıt gelmesi takdir edilesi bir yaklaşım"

Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap aşiret güçleri, Suriye rejiminin büyük alan kaybettiği ülkenin doğusundaki alanları işgal eden PKK/YPG'li teröristler için harekete geçti. Yeni bir operasyon için düğmeye basan aşiretler, kurtuluş operasyonlarının başladığını yayınladıkları yeni görüntüyle ilan etti.

İdlib, Halep, Hama'nın ardından Humus'ta da ilerleyen Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı grupların başkent Şam'a baskısının artmasıyla ülkenin Irak sınırında bulunan rejim ordusu, bazı unsurları batıya kaydırmaya başlamıştı. Son olarak, ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/ Ypg işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazılarını buradan çekmeye devam eden Beşar Esed rejimi güçleri, Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti.

ARAP AŞİRET GÜÇLERİ OPERASYON BAŞLATTI

Bölgedeki Arap aşiret güçleri, terör örgütü için yeni bir operasyon başlattı. Operasyona başladıklarını ilan eden aşiretler, Deyrizor'da Suriye Rejimi'nin PKK/YPG'li teröristlere bıraktığı köyleri ele geçirmeye başladı.

REJİM ORDUSU KÖYLERİ VE HAVAALANINI PKK/YPG'YE BIRAKMIŞTI

Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ile Hatla köylerinden çekilen ve ülkenin batısına giden rejim ordusu, bu 7 köyü ve Deyrizor Askeri Havaalanını da PKK/YPG'nin işgaline bırakmıştı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre rejim, Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeleri güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor. Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin yerleştiği Deyrizor il merkezinden, İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ulaşmak için kullandığı karayolu da geçiyor.

DEYRİZOR'DAKİ DURUM

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞGAL ETTİĞİ ALAN

Rejim güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı, Fırat Nehri'nin doğusuna doğru yayılmaya başlayan terör örgütü, uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ediyor. Daha önce, Münbiç ilçesinin doğu yakasından güneye Irak sınırına ulaşan Fırat Nehri'nin büyük ölçüde doğusunu işgalinde tutan PKK/YPG, ülkenin orta ve güney kesimlerinde nehrin batısına yayılacak şekilde hareket ediyor. Rejim güçlerinin hakim olduğu ancak hızla çıktığı alana yayılan terör örgütü, bu sahanın kuzey ucundaki Münbiç'e doğru da ilerlemeye çalışıyor.

SURİYE'YE ULAŞAN İKMAL HATTI ÖRGÜTÜN ELİNE GEÇMİŞTİ

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi. İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu. Ancak Deyrizor il merkezinin PKK/YPG'ye devredilmesiyle bu ikmal hattı da örgütün eline geçmiş oldu.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
img

PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
img

Adnan Oktar cezaevinde de rahat durmadı
img

Verdiği örnek istifa bile getirebilir
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSever Öztürk:

Bütün dünya kimin terörist olduğunu ve kimin teröristleri desteklediğini çok iyi biliyor..!!

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet adıgüzel:

osmanlı geliyor

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerhat Zeydan:

Suriye’de milletin canı sıkılıyor sanırım Eline iki silah alan biyerlere saldırmaya çalışıyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

BOP için her şey yapılıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul TDK sözlükte geçiyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.