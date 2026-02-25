Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan merkezli India Today kanalına verdiği özel röportajda, olası bir çatışma durumunda bölgedeki Amerikan askeri varlığını açıkça hedef alacaklarını ilan etti. Arakçi'nin "ABD üslerini meşru hedef sayarız" çıkışı, bünyesinde İncirlik ve Kürecik gibi kritik tesisleri barındıran Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

TÜRKİYE VE BÖLGE İÇİN KRİTİK UYARI: KOMŞU TOPRAĞI SAYMAYIZ

Bakan Arakçi, bölge ülkelerindeki Amerikan üslerinin statüsüne dair Tahran'ın yeni doktrinini şu sözlerle açıkladı: "Eğer ABD bize saldırmaya karar verirse, bölgedeki Amerikan üsleri bizim için meşru bir hedef haline gelecektir. Biz bu üsleri komşu ülkelerimizin bir parçası olarak değil, doğrudan 'Amerikan üssü' olarak değerlendiriyoruz."

KATAR ÖRNEĞİNİ VERDİ

Geçmişteki operasyonlara değinen Arakçi, benzer bir durumun daha önce Katar ile yaşandığını hatırlattı ve "Geçen sefer, Katar'daki Amerikan üssüne saldırmaktan başka çaremiz kalmadığında, saldırıdan önce bile hemen sevgili kardeşim Katar Dışişleri Bakanı'nı aradım.

Kendisini önceden bilgilendirdim ve bunun Katar'a yönelik bir saldırı olmadığını açıkça belirttim. Bu, Katar'da bulunan ABD tesislerine yönelik bir saldırıydı. Bu ayrımı anlamalarını istedik." dedi.

Bu açıklama, sınır komşusu olan ve NATO kapsamında ABD ile stratejik üs iş birliği yapan Türkiye gibi ülkeler için diplomatik ve güvenlik açısından büyük bir önem taşıyor.

KOMŞU ÜLKELERDEN "HAVA SAHASI" GÜVENCESİ

Arakçi, bölgedeki Arap ülkelerinin ve diğer komşuların savaşa karşı net bir duruş sergilediğini belirtti ve çok sayıda komşu ülkenin kendi topraklarını, sularını veya hava sahalarını İran'a yönelik bir saldırı için ABD'ye açmayacaklarına dair güvence verdiklerini dile getirdi.

"AMERİKA BARIŞA HAZIR MI?"

Tahran'ın hem savaşa hem de barışa tam hazırlıklı olduğunu vurgulayan Arakçi, topu Washington'a atarak röportajı şu soruyla noktaladı: "Biz hazırız, peki Amerika barışa hazır mı?"