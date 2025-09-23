Arafat'tan Castro'ya BM Genel Kurulu'ndaki unutulmaz konuşmalar

BM Genel Kurulu'ndaki oturumlar diplomatik forumların zirvesi olarak görülür.

Dünya liderleri bu kürsüden, uluslararası ilişkiler konusundaki pozisyonlarını ifade eder ve kendi açılarından sorunları duyurma fırsatı bulur.

Her yıl 100'den fazla lider, bakan ve yetkili bu toplantıya katılıyor.

Ancak verilen mesajlar çoğu zaman, ülkelerin kendi sınırları dışında çok da ses getirmiyor.

Birleşmiş Milletler'in 23 Eylül'de başlayacak toplantısı kurumun 80. yıldönümüne denk geliyor.

Bu nedenle gerel kurul salonunda yapılan bazı en etkili konuşmaları derledik.

1. Castro'nun dünya rekoru

Fidel Castro 26 Eylül 1960'da, Küba Devrimi'nden sadece 19 ay sonra BM Genel Kurul'da konuşma yaptı ve Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

Sebebiyse konuşmasının 4 saat 29 dakika sürmesiydi. Bu, BM tarihindeki en uzun konuşmaydı.

İlk sözleri ise şöyleydi:

"Uzun konuşmalarımızla tanınsak da, kaygılanmayın. Kısa tutmak için elimizden geleni yapacağız.

2. Kuruşçev'in ayakkabısı

19 Ekim 1960'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kuruşçev, Filipinli bir delegenin, Doğu Avrupa'ya ilişkin suçlamaları karşısında çok sinirlendi.

Buı delege, Sovyetlerin, Doğu Avrupa ülkelerini "yuttuğunu" savunmuştu

Konuşma sırası onda değildi ama Kuruşçev kürsüye öçıktı.

Sovyet lider önce kürsüyü her iki eliyle yumrukladı sonra da sağ ayakkabısını çıkartıp onunla vurmaya başladı.

Kuruşçev ile ilgili bir kitap yazan tarihçi William Taubman ise Sovyet liderin aslında ayakkabısını kürsüye vurmadığını, tehditkar bir ifadeyle havada salladığını yazdı Bunu da tanıklıklara dayandırdı.

Ogünden sonra genel kurulu ziyaret eden turistlerin en çok sorduğu sorulardan biri "Kuruşçev ayakkabısını nerede kürsüye vurmuştu?" oldu.

3. Arafat, bir tabanca ve bir zeytin dalı

13 Kasım 1974'te Yasar Arafat, Bağlantısızlar Hareketi'nin davetiyle Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) lideri olarak BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya davet edildi.

FKÖ'nün BM'deki varlığı 1972 Münih Olimpiyatları'nda İsrailli sporcuların kaçırılarak öldürülmesi gibi şiddet eylemleri gerekçesiyle rahatsızlık yaratmıştı.

Arafat konuşmasında FKÖ'yü savundu ve eylemlerinin silahlı mücadelenin bir parçası olduğunu söyledi. Ayrıca, Filistinliler için bağımsız bir devletin kurulması çağrısı yaptı.

Konuşması şu ifadelerle sona erdi:

"Bir elimde zeytin dalı, diğer elimde bir özgürlük savaşçısının silahıyla geldim. Zeytin dalının elimden düşmesine izin vermeyin."

Arafat'ın konuşmasından sonra FKÖ BM'de gözlemci statüsü elde etti.

Genel kurul, Filistin topraklarında halkın kendi kaderini belirleme hakkını da kabul etti.

4. Idi Amin İngilizce konuşmayı reddediyor

1975'te askeri darbeyle iktidara gelişinden dört yıl sonra Uganda diktatörü Amin BM Genel Kurulu'ndaydı.

Mükemmel bir şekilde bildiği halde "emperyalist ve sömürgeci bir dil olduğu" gerekçesiyle İngilizce konuşmayı reddetti.

Bunun yerine ülkenin ülkesinin BM daimi temsilcisini görevlendirdi ve konuşmayı o İngilizce yaptı.

Amin konuşma metninde Uluslararası Af Örgütü'nü kendi ülkesi ve 100'den fazla başka ülkeye kara çalmakla suçladı.

Örgütün dedikodulara dayanan raporlar yazdığını savundu.

Idi Amin döneminde 300 binden fazla kişinin öldüğü ya da kaybolduğu tahmin ediliyor.

5. Chavez şeytanla buluşuyor

"Dün şeytan buradaydı, tam burada. Konuşmak için çağırıldığım bu kürsü halen sülfür kokuyor."

2006'daki genel kurul toplantısının en hararetli konuşmalarından birini Venezuela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez yaptı.

Chavez'in dönemin ABD Başkanı George W.Bush'u yönelik sözleri dünya genelinde manşetlere çıktı.

Venezuela lideri ayrıca kürsüden Amerikalı filozof Noam Chomsky'nin "Hegemonya ya da Hayatta kalma" kalma kitabını tavsiye etti.

Chomsky'nin kitabı, bu konuşmayla Amazon'un en çok satan kitaplar listesinde ilk sıraya çıktı.

6. Kaddafi ve şikayetler listesi

Muammer Kaddafi, 1969'da Libya'da yönetimi almasına karşın, ilk BM Genel Kurulu konuşmasını 2009'da yaptı.

Kaddafi 100 dakikalık konuşmasında, uzun bir talep listesi de vardı. Bunların çoğunun adresi, El Kaide'ye benzettiği BM Güvenlik Konseyi'ydi.

"Güvenlik Konseyi denmemeli, Terör Konseyi denmeli" diye konuştu.

Ayrıca, ABD'ye sayısız suçlama yöneltti, domuz gribi virüsünü geliştirmekle itham etti

John F. Kennedy suikastı konusundaki resmi anlatıdan şüphe duyduğunu söyledi.

Kaddafi bu ziyaret sırasında New York'ta, Donald Trump'ın sahip olduğu bir arsanın üzerinde dev bir Bedevi çadırı kurmasıyla da konuşulmuştu.

7. Ahmadinejad kendi 11 Eylül versiyonunu anlattı

11 Eylül saldırılarına dair komplo teorisi azmış gibi, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2010'daki genel kurul konuşmasını kendi teorisini paylaşmak için kullandı.

İran lideri "ABD hükümeti içindeki bazı çevreler; ekonomik gerilemeyi durdurmak, Ortadoğu'daki konumunu güçlendirmek ve İsrail'in Siyonist rejimini kurtarmak için saldırıları düzenledi" dedi.

Sözleri üzerine 33 diplomatik heyet, protesto için salonu terk etti.

Avrupa Birliği'nin tüm üyeleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kosta Rika da salondan ayrıldı.

8. Trump Kuzey Koreyi yok etmeyi vaat ediyor

19 Eylül 2017'de BM Genel Kurulu toplantısında Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programını sert bir şekilde eleştirdi ve bu ülkeyi "tamamen yerle bir etmekle" tehdit etti.

Tonu 70 yıldır kürsüye çıkan tüm diğer ABD başkanlarından farklıydı.

Şöyle tehditler savurdu:

"Bu haydutlar grubunun kendilerini nükleer silahlar ve füzelerle silahlandırdığını görmek dünyada hiçbir ülkenin çıkarına değil.

"ABD güce ve sabra sahip ama kendisini ya da müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa, Kuzey Kore'nin tamamen yerle bir edilmesi dışında bir seçenek olmaz.

"Roket adam (Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u tanımlamak için kullandığı ifade) bir intihar görevinde."