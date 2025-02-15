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5 bin yıllık mumyalar incelendi, sonuçlar bir şehir efsanesini bitirdi

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Mısır Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık dokuz mumya üzerinde yapılan incelemeler sonucu, mumyalarda 'odunsu', 'baharatlı' ve 'tatlı' kokuların bulunduğu belirlendi. Araştırma ekibinin direktörü, "Filmlerde ve kitaplarda, mumyaların kötü kokular yaydığına dair genel bir algı var. Ancak analizlerimiz mumyaların hoş kokulara sahip olduğunu ortaya koydu" dedi.

İngiltere'deki University College London (UCL) ve Slovenya'daki Ljubljana Üniversitesi'nden araştırmacılar, Antik Mısır mumyalarının 'güzel koktuğunu' tespit etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık dokuz mumya üzerinde yapılan incelemelerde, küçük tüpler ve pompalar kullanılarak koku örnekleri alındı. Analizler sonucunda, mumyalarda 'odunsu', 'baharatlı' ve 'tatlı' kokuların bulunduğu belirlendi.

5 bin yıllık mumyalar incelendi! Sonuçlar bir şehir efsanesini bitirdi

"MUMYALARIN KÖTÜ KOKULAR YAYDIĞINA DAİR GENEL BİR ALGI VARDI"

Araştırma ekibinden UCL Sürdürülebilir Miras Enstitüsü Araştırma Direktörü Cecilia Bembibre, elde edilen bulguların şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Filmlerde ve kitaplarda, mumyaların kötü kokular yaydığına dair genel bir algı var. Ancak analizlerimiz mumyaların hoş kokulara sahip olduğunu ortaya koydu" dedi. Çalışmanın sonuçları, Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlandı.

5 bin yıllık mumyalar incelendi! Sonuçlar bir şehir efsanesini bitirdi

5 bin yıllık mumyalar incelendi, sonuçlar bir şehir efsanesini bitirdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVEFA:

Mısır, piramitler, firavunlar devasa kadim bir medeniyet!

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Getirin adak merkezi yapariz para toplariz ketiz cok nasilsa.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
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