Antalya'da Lavrov'u güldüren Macron sorusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğine ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya güldü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Antalya Diplomasi Forumu 2024'e katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşen Lavrov'a görüşme çıkışında bekleyen basın mensupları gündemdeki konulara ilişkin sorular yöneltti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklaması hakkındaki görüşü sorulan Lavrov, soruyu gülerek geçiştirdi. Lavrov, gündeme ilişkin diğer soruları da yanıtsız bıraktı.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde " Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz" diyerek, Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

PUTİN NÜKLEER TEHDİTTE BULUNMUŞTU

Putin, önceki Rus parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını ve Ukrayna'da askeri avantaja sahip olduğunu ifade etmişti. Rus lider Putin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceğini belirtmişti.