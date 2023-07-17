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Doğum gününde annesi "Gözlerini kapat" dedi, geri açtığında utancından yerin dibine girdi

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Meksika'da oğlunun 18. yaş gününü kutlayan bir anne, partiye striptizci çağırdı. Annesi tarafından gözlerinin kapatılması tembihlenen genç, gözlerini açtığında utancından yüzünü kapattı. Sosyal medyada anneye tepkiler yağdı.

Meksika'nın Nuevo León şehrinde bir anne oğlunun 18. yaş günü partisi için striptizci tutunca büyük tepki çekti.

GÖZLERİNİ AÇTIĞINDA STRİPTİZCİYİ GÖRDÜ

Anne, oğlunun doğum günü dileği için bir pasta taşıdı ve oğlunun gözlerini kapamasını istedi. Oğlu gözlerini açtığında, striptizciyi görünce büyük bir şok yaşadı ve utançtan yüzünü kapattı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Video, sosyal medyada viral oldu ve izleyiciler arasında annenin eylemleri konusunda görüş ayrılıkları yaşandı. Bazıları annenin "en iyi" olduğunu söylerken, diğerleri durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Anne, oğlunun doğum günü partisine striptizci tutunca tepki çekti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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