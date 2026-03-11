Ankara'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.59'da Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

DENİZLİ DE SALLANMIŞTI

Denizli'de de önceki gün 5.1 ve 4.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Kent genelinde ve çevre illerde de hissedilip korkuya neden olan depremde bazı binaların duvarlarında hasar oluştu.

Kaynak: Haberler.com