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BBC

Angelina Jolie ve Brad Pitt, 8 yılın sonunda boşanma anlaşmasını imzaladı

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Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2 yıllık evliliklerinin ardından 8 yıl süren çekişmeli hukuki sürecin sonunda boşanma anlaşmasını resmen imzaladı.

Hollywood'un en meşhur çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt, 8 yıl süren çekişmeli hukuki mücadelenin ardından boşanma anlaşmasını resmen imzaladı. Jolie'nin avukatı James Simon, "Angelina 8 yıldan uzun süre önce sayın Pitt'ten boşanmak için dava açtı. Kendisi ve çocukları sayın Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri bıraktı ve bu süreçte ailesi için sükunet ve huzur bulmaya odaklandı. Bu, 8 yıl önce başlayan ve hala süren uzun sürecin bir parçası. Açıkçası Angelina çok yorgun, ancak bu kısmın bitmesi içini rahatlattı." ifadelerini kullandı. Pitt'in avukatından ise konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Angelina Jolie ve Brad Pitt, 8 yılın sonunda resmen boşandı

2 YIL EVLİ KALDILAR

Hayranları tarafından "Brangelina" olarak adlandırılan çift, 2005 yapımı "Mr. and Mrs. Smith" filminin setinde tanıştı ve 2014 yılında dünya evine girdi. Dünyaca ünlü çiftin Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (19), Knox (16) ve Vivienne (16) adlı 6 çocuğu var. 49 yaşındaki Angelina Jolie 2016'da, kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla 61 yaşındaki Brad Pitt'e 2016'da boşanma davası açtı. Pitt, Jolie'nin iddialarını reddetti ve Hollywood devleri arasında çocukların velayeti için hukuki çekişme başladı. 2021'de bir hakim ikisine de çocuklar üzerinde ortak velayet verdi.

Angelina Jolie ve Brad Pitt, 8 yılın sonunda boşanma anlaşmasını imzaladı
BBC
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