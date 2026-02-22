Andrew, geleceğin kralı Prens William'ın da 'sorunu olacak'

Okul tatilleri, Galler Prensi ve Prensesi için kıymetli ve mahremiyetlerine önem verdikleri günler. Geçen hafta İngiltere'de yarıyıl tatiliydi.

Prens William, Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyaretten dönmüştü.

Prenses de, ruh sağlığı, genç aileler ve İngiliz tekstil endüstrisi konularında bir dizi etkinliğe katılmıştı.

Yarıyıl tatili, Windsor'da okul temposundan uzak, sakin bir dönemdi ve aile, genellikle yaptıkları gibi, bu dönemi Norfolk'ta geçiriyordu.

Perşembe sabahı ise huzurları bozuldu.

Norfolk'tan yaklaşık beş kilometre uzaklıkta, Andrew Mountbatten-Windsor, yani daha önceki adıyla Prens William tutuklandı.

Prens William için olanlar birçok açıdan rahatsız ediciydi.

Prens William ve amcası Andrew yakın değiller. Aslında durum tam tersi.

Geçen yıl Eylül'de Kent Düşesi'nin cenazesinin ardından Westminster Katedrali'nin dışında yeğenine yaklaşan Andrew Mountbatten-Windsor'ın tavrından ilişkinin yapısını anlamak beden dili uzmanı olmaya gerek yoktu.

Ancak Andrew artık Prens William'ın da sorunu haline geldi.

Geleceğin kralı, amcası Andrew Jeffrey Epstein ile tanıştığında okuluna devam eden bir gençti. Üniversiteye başlamak üzereyken Virginia Giuffre, eski prensle ilk kez cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını savundu. Andrew bu iddiayı hep reddetti.

Andrew'un 2010 yılında New York'taki Central Park'ta Jeffrey Epstein ile yürürken çekilen fotoğrafı, Prens William ve Kate'in nişanlarını duyurmalarından yaklaşık bir ay sonra çekilmişti.

Prens William, Andrew'ün yaptıklarından hep uzak kaldı.

Ancak Willam krallığa yaklaştıkça, Andrew'ün Kraliyet Ailesi'nin itibarına bıraktığı leke, modernleşme ve değişim istediğini söyleyen varis için önemli bir hale geliyor.

Prens William, monarşinin geleceğine dair planlarını açıkça dile getirmişti.

Bu planlar babasının yönetim tarzına yönelik bir eleştiri olmaktan ziyade, kişisel vizyonu ve yaklaşımı çerçevesinde özenle şekillendirilmişti.

"Devrim değil evrim"den bahsediliyordu ama Andrew ile ilgili her gelişmeyle birlikte Prens William'ın gelecekteki kral olarak görevi daha da zorlaşıyor.

Prens William'ı yıllardır tanıyan bir kaynak bana "William, ülkenin ihtiyaç duyduğu değişimin öncüsü olabilir ama bu şekilde zorla dayatılmasını istemeyecektir" demişti.

Andrew ise William'ı bunu yapmaya zorluyor. Çünkü halk Kraliyet Ailesi'nden daha fazlasını istiyor.

Kraliyet Ailesi'nden değişim ve daha fazla şeffaflık isteniyor. Zaman zaman yavaş hareket edebilen bu kurumdan daha fazla hesap verebilirlik isteği de söz konusu.

Aileye yakın bir başka kaynak, "Andrew ile ilgili son olaylar son derece endişe verici olsa da, olaylara geniş bir perspektiften bakmalıyız" diyor.

"Bir bireyin yaptığı ağır hakta, Kraliyet Ailesi'nin tamamını tanımlamaz ve ulusumuza yaptıkları sayısız katkıyı da azaltmaz."

Kraliyet ailesi üyelerini yakından tanıyan, aileyle geçmişten gelen bağları bulunan ve karşılaştıkları zorlukları anlayan birçok kişiyle konuştum.

Birçoğu kendilerini monarşi destekçisi olarak görürken, bazıları daha az destek veriyor.

Hepsi benimle yazılmaması kaydıyla konuştu, bu da bu işte çoğu zaman sorun yaratan bir durum, çünkü çok az insan görüşlerini yüksek sesle dile getiriyor.

Fakat bana göre bu insanların deneyimleri ve bilgileri olayların nasıl geliştiğine dair daha derinlemesine bir tablo sunuyor ve görüşleri de dinlemeye değer.

Son günlerde medyada yer alan haberler Kraliyet Ailesi için son derece rahatsız edici.

Kullanılan dilde "kriz", "felaket", "olağanüstü dönemler" ve "bildiğimiz monarşinin sonu" ifadeleri yer alıyor.

Bana kalırsa Saray, durumun ciddiyetini ve tehlikeyi kesinlikle görüyor. Fakat bu ciddi durumu yeterince anladıklarını kamuoyuna gösteriyorlar mı ve cevapsız kalan soruları yanıtlıyorlar mı?

Kraliyet kaynaklarından biri bana "Kralın bu konudaki pozisyonunun ne olduğu konusunda hiçbir şüphe bulunmamalı" dedi.

Bir başkasına krizin ne kadar büyük olduğunu sorduğumda "Bunu zaman gösterecek. Sakin bir şekilde zaman içinde değerlendirilmesi gerekiyor ve manşetlere değil, sorunların kendisine tepki verilmeli" yanıtı verdi.

Tutuklama ve devam eden polis soruşturması, Buckingham Sarayı'nın resmi açıklamalarını sınırlayacak. Özellikle davanın ayrıntıları ve kimin neyi, ne zamandır bildiği konusunda.

Kral ve sorunsuz ilerleyebilmesi için polis soruşturmasıyla, hukuki süreç arasına bir güvenlik duvarı örülmesinden söz ediliyor.

Ancak daha büyük risk, Andrew nedeniyle halk ile monarşi arasında bir güvenlik duvarı örülmüş olması ihtimali.

Kraliyet Ailesi'nin uzun süredir hizmet veren sadık bir çalışanı bana, Andrew'un kendisine kötü davranan tek Kraliyet ailesi üyesi olduğunu söyledi.

Konuştuğum herkese sorduğum bir soru, birçok kişinin bana da sorduğu bir soruydu. Doğrudan kraldan bilgi almamız gerekiyor muydu?

Halk, kralın kardeşinin unvanlarını neden elinden aldığını bizzat açıklamasını veya geçen hafta kardeşinin tutuklanmasıyla ilgili "derin endişesini" kameralar önünde dile getirmesini görseydi, çektiği acıyı daha iyi anlayabilir miydi?

Bazıları bunun bir ulusa sesleniş konuşması yapacak kadar önemli bir an olduğunu söyledi.

Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, "Kamuoyuna açıklamalar ulusal birliği sağlamak için yapılır" dedi.

"Bu, aile ve kurum için zor bir durum. Yetkili makamların olanları uygun bir şekilde incelemesi en iyisi."

Kraliyet ailesinin işleyişini yakından bilen bir başka kişi de bana, duyguların kısıtlama olmaksızın paylaşıldığı bir dünyada yaşadığımızı ve kraliyet ailesinin sessizliğinin veya kamuoyuna yazılı açıklama yapmalarının halka mesafeli görünebileceğini anladığını söyledi.

Ancak konu Kral ve Kraliyet Ailesi olunca temkinli davranıyorlar.

"Kendinize hep durumu iyileştirecek bir şey söyleyip söyleyemeyeceğinizi sormanız gerekiyor. Sadece içerik üretmek için açıklama yapmak istemezsiniz. İçgüdüm bana, işler yolundaymış gibi davranmanın en iyi sonucu verdiğini söylüyor."

Dolayısıyla şimdilik ulusa sesleniş konuşması yapılmayacak ve Saray, Epstein ve eski prensle ilgili kamuoyuna başka bir şey söylemeyecek.

Ayrıca, ülkeyi bir araya getiren kraliyet kutlamaları açısından da sessiz bir dönemdeyiz. Önemli jübileler, kraliyet düğünleri, Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatının son yıllarında gördüğümüz ölçekte büyük etkinlikler yok.

Bazen bu büyük kraliyet etkinlikleri iyileştirici bir etki yaratabilir. Fakat şu anda bu tür etkinlikler çok az.

Kraliyet skandalları, dikkatleri yüzeyin altında kaynayan sorunlara da daha fazla çekiyor.

Andrew, konuştuğum herkesin kendini ayrıcalıklı hisseden ve şımartılmış olduğunu söylediği bir prensti. Bu durumun tehlikeli bir kombinasyon olduğu ortaya çıktı.

Prens William zamanı geldiğinde, saygının azaldığı, ayrıcalıkların incelendiği ve mali sorumluluğun sıkı bir şekilde denetlendiği bir tacı devralacak.

Kendi çocuklarının hayatta bir amacı olmasını, rollerini ve kamu hizmetini anlamalarını sağlamak isteyecektir.

Amcasının verdiği kötü kararların da monarşinin kamuoyundaki itibarını ciddi şekilde zedeleyen diğer krizlerle birlikte kraliyetin geçmişinde kalmasını da.